Haberler Yaşam Haberleri Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanacak! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ücretsiz Konser ve Etkinlikler
Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:19 Son Güncelleme: 23.10.2023 11:19

Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanacak! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ücretsiz Konser ve Etkinlikler

Cumhuriyet'in 100. yılında birçok şehirde ücretsiz konser ve etkinlikler düzenlenecek. Ülkenin dört bir yanında gerçekleşcek olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları erkenden başlayacak. 25 Ekim itibariyle başlayacak olan kutlamalar için etkinlik takvimi belli oldu. İşte, 29 Ekim'e özel ücretsiz konserler...

Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlanacak! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ücretsiz Konser ve Etkinlikler

29 Ekim konser tarihleri açıklandı. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında kutlamalar coşkuyla gerçekleşecek. Tam yüz yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen "Cumhuriyetimiz", bu yıl 29 Ekim'de yüzüncü yılını kutlayacak.

BÜTÜN ŞEHİRLERİN ÜCRETSİZ KONSER TAKVİMİ

Pinhani

25 Ekim Çarşamba

Güney Yıldızı Stadyumu, Adana

Melek Mosso

26 Ekim Perşembe

Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı, İzmir

Pusula

27 Ekim Cuma

Mumcular Meydanı, Muğla

Gülşen

27 Ekim Cuma

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir

Madrigal

27 Ekim Cuma

📍 Adana, Ceyhan

Ümit Besen & Pamela

28 Ekim Cumartesi

Cumhuriyet Meydanı, Burdur

Moğollar

28 Ekim Cumartesi

Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir

Madrigal

29 Ekim Pazar

Bursa Kestel Belediyesi

İrem Derici

29 Ekim Pazar

Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa

İmera

29 Ekim Pazar

Eynesil Meydanı, Giresun

Leman Sam

29 Ekim Pazar

Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya

Eypio

29 Ekim Pazar

Cumhuriyet Meydanı, Burdur

Fatma Turgut

29 Ekim Pazar

Bursa Belediyesi

Tan Taşçı

29 Ekim Pazar

Çankaya Anıtpark, Ankara

Ece Seçkin

29 Ekim Pazar

Bodrum Belediye Meydanı, Muğla

Pusula

29 Ekim Pazar

Turgutreis Atatürk Meydanı, Muğla

Köfn

29 Ekim Pazar

Tavas Belediyesi, Denizli

100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Konseri

29 Ekim Pazar

📍 Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir

İSTANBUL KONSERLERİ

Manuş Baba

Konser
26 Ekim Perşembe
Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar

Volkan Konak

Konser
27 Ekim Cuma
Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

Melike Şahin

Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı

Gazapizm

Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı

Madrigal

Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı

Betül Demir

Konser
28 Ekim Cumartesi
Maçka Parkı, Şişli

Şevval Sam – Ozan Doğulu

Konser
28 Ekim Cumartesi
Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe

Nova Norda

Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı

Ozbi

Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri

Konser
29 Ekim Pazar
Müze Gazhane

Melike Şahin

Konser
29 Ekim Pazar
Maçka Parkı, Şişli

Zülfü Livaneli

Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı

Duman

Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı

Mazhar Alanson

Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı

Adamlar

Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı

Edis

Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı

İskender Paydaş ve Orkestrası

Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı

Zülfü Livaneli

Konser
29 Ekim Pazar
Caddebostan Etkinlik Alanı

Sıla

Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı

Burak Kut – Yonca Evcimik – Grup Vitamin – Mansur Ark

Konser
29 Ekim Pazar
Sarıyer Merkez

Sertab Erener

Konser
29 Ekim Pazar
Ataşehir Bulvarı

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Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanacak! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ücretsiz Konser ve Etkinlikler
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