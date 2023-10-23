Cumhuriyet’in 100. yılı coşkuyla kutlanacak! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ücretsiz Konser ve Etkinlikler

29 Ekim konser tarihleri açıklandı. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında kutlamalar coşkuyla gerçekleşecek. Tam yüz yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen "Cumhuriyetimiz", bu yıl 29 Ekim'de yüzüncü yılını kutlayacak.
Pinhani
25 Ekim Çarşamba
Güney Yıldızı Stadyumu, Adana
Melek Mosso
26 Ekim Perşembe
Çiğli Balatçık Mahallesi Meydan Parkı, İzmir
Pusula
27 Ekim Cuma
Mumcular Meydanı, Muğla
Gülşen
27 Ekim Cuma
Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Eskişehir
Madrigal
27 Ekim Cuma
📍 Adana, Ceyhan
Ümit Besen & Pamela
28 Ekim Cumartesi
Cumhuriyet Meydanı, Burdur
Moğollar
28 Ekim Cumartesi
Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir
Madrigal
29 Ekim Pazar
Bursa Kestel Belediyesi
İrem Derici
29 Ekim Pazar
Saruhanlı PTT Binası Yanı, Manisa
İmera
29 Ekim Pazar
Eynesil Meydanı, Giresun
Leman Sam
29 Ekim Pazar
Konyaaltı Belediyesi Hizmet Binası Önü, Antalya
Eypio
29 Ekim Pazar
Cumhuriyet Meydanı, Burdur
Fatma Turgut
29 Ekim Pazar
Bursa Belediyesi
Tan Taşçı
29 Ekim Pazar
Çankaya Anıtpark, Ankara
Ece Seçkin
29 Ekim Pazar
Bodrum Belediye Meydanı, Muğla
Pusula
29 Ekim Pazar
Turgutreis Atatürk Meydanı, Muğla
Köfn
29 Ekim Pazar
Tavas Belediyesi, Denizli
100. Yılında Cumhuriyet Bayramı Konseri
29 Ekim Pazar
📍 Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İzmir
Konser
26 Ekim Perşembe
Tahtakale Mahallesi Ispartakule Sergi ve Fuar Alanı Otoparkı, Avcılar
Konser
27 Ekim Cuma
Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
28 Ekim Cumartesi
Maçka Parkı, Şişli
Konser
28 Ekim Cumartesi
Yaşar Kemal Kültür Merkezi Konser Alanı, Maltepe
Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
28 Ekim Cumartesi
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
29 Ekim Pazar
Müze Gazhane
Konser
29 Ekim Pazar
Maçka Parkı, Şişli
Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
29 Ekim Pazar
Caddebostan Etkinlik Alanı
Konser
29 Ekim Pazar
Maltepe Etkinlik Alanı
Konser
29 Ekim Pazar
Sarıyer Merkez
Konser
29 Ekim Pazar
Ataşehir Bulvarı