Cumhuriyetin 100. yılında Bağcılara 100 eser

2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle özel bir önem arz ediyor. Bu sene 31 yaşına giren Bağcılar Belediyesi de vizyoner belediyecilik anlayışını Cumhuriyetin 100. Yılı'na yakışır birbirinden değerli projelerle taçlandırıyor. İlçede 7'den 70'e engellisinden öğrencisine kadar toplumun her kesimine yönelik tesisler faaliyet veriyor.İyi yetişmiş personeli, kurumsal kimliği ve geleneği olan bir yapıya sahip olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Belediyemiz kurulduğu günden bu yana Cumhuriyetin anlamına uygun şekilde katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Halk meclisleri, gençlik buluşmaları, engelli meclisleri, kent konseyleri ve çocuk meclisleri başta olmak üzere her yaştan hemşehrimizle bir araya geliyor; 'Bağcılar'ımızı daha ileriye nasıl taşırız?' onu konuşuyoruz. Ortak akılla aldığımız kararlarla hareket ediyor, projeler üretiyoruz. Bugüne kadar emeği geçen belediye başkanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de 17 ay önce devraldığımız bu bayrağı hizmet yarışında en iyi yerlere taşımanın gayreti içindeyiz. Türkiye Yüzyılı'nda daha gelişmiş daha yaşanılabilir ve çevreci Bağcılar'ın geleceğini Bağcılarlı komşularımızla birlikte inşa edeceğiz" dedi.Yüzyılın kentsel dönüşümünü Bağcılar'da başlattıklarını dile getiren Özdemir, "Uzlaşma süreciyle yerinde kentsel dönüşüm diyerek kentsel dönüşüm faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Eski ve yıkık binaların yerine yeni, modern ve güvenli yapılar inşa ediyor, altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını planlıyoruz. Komşularımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha sürdürülebilir bir gelecek için projelerimiz sürüyor" diye konuştu.