Cumhuriyetin 101. yılına özel 101 bisiklet dağıtıldı

Cumhuriyetimizin 101. yılı vesilesiyle Bahçelievler Belediyesi tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, Kamu Binaları Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen çelenk sunma töreniyle başladı. Törene AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Garnizon Komutanı Personel Albay Tuğran Akarsu, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

CUMHURİYETİN 101. YILINA ÖZEL 101 BİSİKLET DAĞITILDI

Bahçelievler Belediyesi'nin Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak düzenlediği etkinlikler, Belediye Başkanlık Binası önünde gerçekleştirilen 101 bisiklet dağıtımı ile devam etti. Başkan Dr. Hakan Bahadır, çocuklara bisikletlerini teslim ederken, Cumhuriyetin kazanımlarını simgeleyen bu etkinlikle çocukların yüzlerinde mutluluğu görmenin kendileri için en büyük ödül olduğunu vurguladı.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE CUMHURİYET SERGİSİ AÇILDI

Bisiklet dağıtımının ardından, Anadolu Ajansı arşivinden hazırlanan "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet" adlı fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Sergi, Cumhuriyet'in kuruluş sürecini ve Atatürk'ün mirasını anlatan seçkin fotoğraflardan oluşuyor ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Cumhuriyetin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında, "Cumhuriyetimizin ilanı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkının bir ifadesidir. Bizler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda bu mirası ileriye taşımak için çalışıyoruz," dedi.

Başkan Bahadır, geçtiğimiz hafta TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını da kınayarak, bu tür hain eylemlerin Türkiye'nin birlik ve beraberliğini sarsamayacağını, milletimizin güçlü duruşunun tüm bu oyunları boşa çıkaracağını belirtti. AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu konuşmasında, Belediye Başkanımız Dr. Hakan Bahadır'ın önemli çalışmalarına yıllardır tanık oluyorsunuz, yine tanık oluyoruz. Bugün de yine Cumhuriyete yakışır biçimde çok önemli bir tören gerçekleştirdi. En önemlisi de çocuklarımızı bisiklet dağıtarak mutlu etmek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" İfadelerine yer verdi.

ETKİNLİKLER CUMHURİYET BAYRAMI SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Etkinliklerin Cumhuriyet Bayramı boyunca süreceğini ifade eden Başkan Bahadır, "Tüm komşularımızı evlerini ve dükkânlarını Türk bayraklarıyla süsleyerek Cumhuriyet coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" dedi. Ayrıca, 29 Ekim akşamı düzenlenecek olan Fener Alayı yürüyüşü ve Fatma Turgut konseri ile Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet etti.