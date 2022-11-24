Cunda Adası Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Cunda Adası’nda Ne Yapılır, Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler?

Cunda Adası gezilecek yerler insanların yaşamları boyunca muhakkak görmesi gereken yerlerdir. Bu ada her şeyiyle bir bütünü yansıtır. Cunda Adası'nda gezilecek yerler de buna dahildir. Cunda Adası'nda ne yapılır veya yapılmayacağı, ada statüsünde bir yerleşme yeri olduğundan gayet açıktır. Balıkçıl köy olma özelliğine sahip bu adanın sokaklarında, renkli yaşam yerleri bizlere ev sahipliği yapar. Küçük bir yerleşim yeri olduğundan Cunda Adası 1 günde gezilir mi konusunda cevap vermek güç değildir. Cunda Adası'na kışın gidilir mi konusunda da olumlu yanıt verilebilir.

Cunda Adası Gezilecek Yerler

Cunda adası diğer bir adıyla Alibey adasıdır. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bu ada da giden insanlara, renkli bir şölen yaşatılmaktadır. Çünkü kendisine özgü mimarisi, Cunda adasını diğer adalardan farklı kılmıştır. Ege bölgesinde dördüncü en büyük ada olarak bilinmektedir. Aynı zamanda Ege bölgesinde insanların yaşadığı tek ada olma özelliğine de sahiptir. Cunda adasında gezilecek yerlerden bazıları;

Cunda Despot Evi,

Aşıklar Tepesi,

Ortunç Koyu,

Cunda Tarihi Pazar,

Taş Kahve,

Cunda Yel Değirmeni,

Agios Yannis Kilisesi,

Rahibe Okulu Gibi Yerlerdir.

Cunda Adası Fotoğraf Çekilecek Yerler

Cunda adasının tarihi uzun yıllara dayanır. Bu ada tarihte Rumlara ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple adanın sokaklarında gezerken Rum tarihini hissetmek mümkündür. Rumların kültürünü yansıtan kilise, manastır ve bazı ev yapıları vardır. Özellikle yaz aylarında Cunda adasına ulaşım oldukça kolaydır. Diğer bir yandan Cunda Adasına gidilince muhakkak oradaki her anı fotoğraflamak gerekir. Çünkü bu ada da anı olarak biriktirecek çok şey vardır. Bahsedilen manzaraların fotoğrafa alınması, Cunda adasına giden kişiler için başlıca amaçlardandır. Çataltepe plajı, Anelemmatik Güneş Saati, Ortunç koyu, Ayışığı manastırı, Aşıklar tepesi, Cunda Despot evi, Rahmi M. Koç müzesi, Sevim ve Necdet Kent kitaplığı Cunda adasında fotoğraf çekilecek yerlerdir.