Cunda Adası Nerede? Cunda Adası Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Cunda Adası'nı Türkiye'de yaşayan herkes muhakkak duymuştur. Son derece popüler olan Cunda Adası nereye bağlı? Sorusunun sorulmasında bu popülerlik de son derece etkilidir. Peki ya Cunda Adası hangi ilde? Cunda Adası'na gitmeyi düşünenler için Cunda Adası'na nasıl gidilir? Sorusunun yanıtını detaylı bir biçimde aktardık. İşte Cunda Adası nerede? Sorusu ile birlikte pek çok merak edilen konunun yanıtı…

Cunda Adası Nerede?

Cunda adası son zamanlarda en fazla merak edilen yerlerden bir tanesidir. Buna bağlı olarak Cunda Adası nereye bağlı sorusu merak edilmektedir. Cunda adası hangi ilde? Sorusunun yanıtı aslında bazen karıştırılsa bile nettir. Cunda Adası Ege Denizi ile karşı karşıyadır demek doğru olacaktır. Ayvalık'ta yer alan Cunda Adası'nın doğal güzellikleri, maviye boyanmış denizi, altın rengindeki kumsalı ve Cunda Adası'na yakın bulunan diğer küçük adacıklarıyla birlikte harika bir yerdir. Ayvalık'ta yer alan bir yerleşim yeri vardır o da Cunda'dır.

Cunda Adası Nereye Bağlı?

Cunda Adası popülerliğinden dolayı en çok merak edilen yerler arasındadır demiştik. Cunda Adası'na nasıl gidilir ve Cunda Adası hangi ildedir sorularının yanında sonuçlara göre en çok sorulan sorulardan bir tanesi de Cunda Adası nereye bağlı? Sorusudur.

Balıkesir iline bağlı bir ilçe olan Cunda Adası'na gidip burada tatil yapmak, mimari dokusunu görüp tarihi bir ada olan Cunda Adası'nın eşsiz doğası ile birleşmek, son derece mantıklı bir seçim ve tercih olacaktır. Cunda Adası'nın sokaklarının her bir yanını kaplayan Arnavut kaldırımlarda yürüyüş yapıp bisiklet sürmek, Aşıklar tepesine gidip burada sevdiklerinizle vakit geçirmek iş ve gündelik yaşamın stresini üzerinizden atıp tatilin tadını çıkartmanızı sağlayacaktır.

Cunda Adasına Nasıl Gidilir?

Cunda Adası'na gitmek Cunda Adası son derece popüler bir yer olduğundan ve sık sık gidilmek istendiğinden dolayı kolaydır diyebiliriz. Cunda Adası Balıkesir iline bağlı olan Ayvalık ilçesine bağlı bir yerleşim yeridir. Otobüs aracılığıyla Balıkesir'e gittikten sonar şehir merkezinden kalkmakta olan otobüs ya da minibüsleri tercih edebilirsiniz. Bunlar aracılığı ile Cunda'ya ulaşmak mümkündür.

İstanbul'dan gidecek olan kişilerin direkt olarak deniz yolundan feribot ile gelmeleri mümkündür. Bandırma'ya gelindikten sonra Ayvalık ve Cunda Adası'na kolayca ulaşılabilir.

Özel araçla gidecek kişilerin de Ayvalık'a gidip oradan 8 kilometre kadar daha yol gidip boğaz köprüsü aracılığıyla Cunda'ya ulaşması mümkündür.