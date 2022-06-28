Askerliği bittikten sonra doktorluk yaparak hayatını kazanan ve sonrasında bir anda şöhreti yakalayan Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Gelen ölüm haberinin ardından Yeşilçam'ın usta oyuncusu ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılmaya başlandı. Bunlar arasında; "Cüneyt Arkın neden ismini değiştirdi? Cüneyt Arkın'ın gerçek adı nedir?" sorularının yanıtları da yer alıyor. Peki; Cüneyt Arkın ismini neden değiştirdi? Cüneyt Arkın'ın gerçek ismi nedir?
CÜNEYT ARKIN'IN GERÇEK İSMİ NEDİR?
Onun asıl adı Fahrettin Cüreklibatır ve kendisi bir hekim; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.
Özel hayatında "Fahrettin Cüreklibatır" adıyla yaşasa da sinemaya geçişte hayatında değişen ilk şey adı olmuştur.
CÜNEYT ARKIN İSMİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?
26 yaşında hayatı ile birlikte ismini de değiştiren Cüneyt Arkın'ın isim değiştirme hikayesi bulunuyor. Bir röportajında "Çünkü Fahrettin isminde her şey vardı: Çocukluğum, gençliğim, hatıralarım... Bana Fahrettin dendiği zaman bütün bunlarım bir karışımı geliyordu aklıma." ifadelerine yer veren Cüneyt Arkın; şöhrete kavuştuğu isminin gençliğine mal olduğunu açıklamıştı.