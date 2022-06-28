Cüneyt Arkın neden ismini değiştirdi? Cüneyt Arkın’ın gerçek adı nedir?

CÜNEYT ARKIN İSMİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

26 yaşında hayatı ile birlikte ismini de değiştiren Cüneyt Arkın'ın isim değiştirme hikayesi bulunuyor. Bir röportajında "Çünkü Fahrettin isminde her şey vardı: Çocukluğum, gençliğim, hatıralarım... Bana Fahrettin dendiği zaman bütün bunlarım bir karışımı geliyordu aklıma." ifadelerine yer veren Cüneyt Arkın; şöhrete kavuştuğu isminin gençliğine mal olduğunu açıklamıştı.