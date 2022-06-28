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Giriş Tarihi: 28.6.2022 10:31

Cüneyt Arkın polislerin kahramanıydı… Vatan ve millet sevgisiyle gönüllerinde yer etmişti…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Cüneyt Arkın polislerin kahramanıydı… Vatan ve millet sevgisiyle gönüllerinde yer etmişti…

Kaybettiğimiz Türk Sineması’nın usta ismi Cüneyt Arkın, vatan ve millet sevgisiyle ve kahramanlıklarıyla çok sayıda polisin hatta emniyet müdürlerinin polis olmasına vesile oldu. Polisler 2019 yılında sağlık sorunları nedeniyle çok katılmak istediği mezuniyet törenlerine katılamayan Cüneyt Arkın’a özel bir selam göndermişti. Cüneyt Arkın da o selama özel bir video çekmişti. İşte Cüneyt Arkın’ın polislere, polislerin de Cüneyt Arkın’a olan sevgi ve saygısını yansıtan o anlar…

Yaşamını yitiren Türk Sineması'nın usta ismi Cüneyt Arkın, vatan ve millet sevgisi, mertlikleri ve kahramanlıklarıyla Türk Polisi'nin gönlünde çok önemli ve özel bir yer edinmişti. Sanatıyla polislere her zaman sahip çıkmıştı. Çok sayıda polisin, hatta emniyet müdürlerinin polis olmasına vesile olduğu ifade edilen Cüneyt Arkın, 2019 yılında Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet törenine çok katılmak istemiş fakat yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle o törene katılamamıştı. Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan 400 polis, yemin törenlerinde; o dönem yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Cüneyt Arkın'a özel bir selam göndermişti.

"BENİ YÜCELTTİNİZ" DEMİŞTİ

O dönem Erzurum Polis Meslek Yüksek Okulu'nda görev yapan, şimdi ise Uşak İl Emniyet Müdürü olan Emniyet Müdürü Mesut Gezer yaptığı konuşmasında "Ben başta olmak üzere çoğumuzun polis olmasına sebep olan, sanatıyla Türk Polisi'ne her zaman sahip çıkmış, gönlümüzdeki en büyük polis olan duayen Cüneyt Arkın ağabeyime bir selam göndermek istiyorum. Allah'ım sizlere ve ailenize sağlık, sıhhat ve uzun ömürler versin" demiş, polisler de hep bir ağızdan "Cüneyt Arkın çok yaşa" diye bağırmıştı. Cüneyt Arkın da cevap olarak bir video çekerek Türk Polisi'ne seslenmiş ve "Yiğit Türk Polisi, can dostlarım. Sizlere minnettarım. Beni yücelttiniz fakat asıl yüce olan ve büyük olan sizlersiniz. Vazife aşklarınız, fedakarlıklarınız ve vatan sevginiz dünyalardan büyük… Hepinizi saygıyla ve sevgiyle kucaklar, o güzel gözlerinizden öperim" mesajını göndermişti.

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Cüneyt Arkın polislerin kahramanıydı… Vatan ve millet sevgisiyle gönüllerinde yer etmişti…
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