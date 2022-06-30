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Giriş Tarihi: 30.6.2022 20:19 Son Güncelleme: 30.6.2022 20:23

Cüneyt Arkın’ın ailesi taziyeleri Sanatçılar Parkı'nda kabul etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Cüneyt Arkın’ın ailesi taziyeleri Sanatçılar Parkı’nda kabul etti

Yeşilçamın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın için Beşiktaş Sanatçılar Parkı’nda taziye  düzenlendi. Cüneyt Arkın’ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği parkta Kur’an-ı Kerim okundu.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 85 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü sinema oyuncusu ve Yeşilçam'ın jönlerinden Cüneyt Arkın düzenlenen anma töreni ve cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cüneyt Arkın'ın Zincirlikuyu'da toprağa verilmesinin ardından eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Cüreklibatır ve Kaan Cüreklibatır Beşiktaş Sanatçılar Parkı'nda taziyeleri kabul etti. Taziye programına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve mahalleden yakınları katıldı. Arkın'ın ruhuna Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan taziyede, gelenlere yemek ikram edildi. Cüneyt Arkın'ın hayranları ve dostları taziye programına yoğun ilgi gösterdi.

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Cüneyt Arkın’ın ailesi taziyeleri Sanatçılar Parkı'nda kabul etti
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