Cüneyt Arkın’ın Mezarı Nerede? Cüneyt Arkın’ın Mezarı Hangi Şehirde, Nasıl Gidilir?

Türk sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, sadece Türkiye'de değil, uluslararası düzeyde de tanınan bir oyuncudur. O, sinemadaki cesur rolleri, dövüş sanatlarındaki uzmanlığı ve karizmatik duruşuyla Türk halkının gönlünde taht kurmuş ve sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Ancak, Arkın sadece bir aktör değil, aynı zamanda bir film yapımcısı, yönetmeni ve senaristidir. Cüneyt Arkın'ın mezarı nerede, hangi şehirde, nasıl gidilir gibi sorular ise çok kıymetlidir.

Cüneyt Arkın'ın Mezarı Nerede?

Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022 tarihinde vefat ettiğinde naaşı İstanbul'da bulunan Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir. Mezarı, mezarlığın 1. Cadde'sinde, Kemal Sunal'ın mezarının yakınında yer alır. Zincirlikuyu Mezarlığı, her gün ziyarete açıktır. Ziyaret saatleri 08:00- 18:00'dir.

Cüneyt Arkın'ın Mezarı Hangi Şehirde, Nasıl Gidilir?

Zincirlikuyu Mezarlığı'na İstanbul'un birçok yerinden otobüs, metro veya metrobüs ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca özel araç ile de gidebilirsiniz.

Toplu Taşıma ile:

Metro: 4. Levent durağında inip, mezarlığa 15 dakikalık yürüme mesafesinde ulaşabilirsiniz.

Metrobüs: Metrobüs ile İTÜ-Ayazağa durağında inip, mezarlığa 10 dakikalık yürüme mesafesinde ulaşabilirsiniz.

Otobüs: 29T, 29C, 40T, 42T, 42M, 59RK, 25E hatlı otobüslerden birine binerek mezarlığın yakınındaki duraklarda inebilirsiniz.

Özel Araç ile:

E-5 veya TEM otoyolu üzerinden mezarlığa kolayca ulaşabilirsiniz.

Mezarlığın girişinde ücretli otopark bulunmaktadır.

Cüneyt Arkın'ın mezarı, Türk sinemasının en unutulmaz kahramanlarından biri olan Cüneyt Arkın'ın anısını yaşatmaktadır. Her yıl 28 Haziran'da ve diğer önemli tarihlerde binlerce kişi tarafından ziyaret edilir.