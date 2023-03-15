Cünüp İken Dua Edilir Mi? Cenabetken Dua Okunur Mu, Besmele Çekilir Mi?

Cünüplüyken dua etmenin bir sakıncası olup olmadığı pek çok kişinin merak ettiği konulardan biridir. Bu yazımızda sizlere cünüp iken dua edilir mi, cenabetken dua okunur mu, besmele çekilir mi gibi soruların yanıtlarını verdik. Konuyla ilgili aklınıza takılan tüm bu soruların yanıtlarını yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Cünüp İken Dua Edilir Mi?

Cünüp, İslam dininde bir kimsenin cinsel münasebet sonrası ya da aşırı arzulama sonunda cinsel organından meni gelmesi neticesinde meydana gelen bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde çok sayıda kişi internet üzerinden cünüpken dua okunur mu diye araştırmalar yapmaktadır. Cünüpken bir kimsenin İslam dinine göre ibadetlerini yerine getirmesi mümkün değildir. Cünüplü olan birinin namaz kılması, camiye gitmesi, Kuran-ı Kerim'e dokunması dinen sakıncalıdır. Bu ibadetleri yapmadan önce ilk olarak boy abdesti alması gerekir.

Cenabetken Dua Edilir Mi?

Cenabetken edilen dua kabul olur mu konusu birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Cinsel münasebet sonrası temizlenmemiş yani boy abdesti almamış kişilere cenabet yani cünüp denmektedir. Cenabetken kabeyi tavaf etmek, Kuran'ı okumak, namaz kılmak gibi ibadetlerin yapılması haramdır. Ancak cenabetken besmele veya zikir çekilebilir. Ayrıca Rabbena Atina, Fatiha gibi ayetlerde ezberden okunabilir. Cenabetli kişilerin boy abdesti alıp bu durumdan kurtulması ve arınması gerekir.