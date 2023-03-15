Haberler Yaşam Haberleri Cünüp İken Dua Edilir Mi? Cenabetken Dua Okunur Mu, Besmele Çekilir Mi?
Giriş Tarihi: 15.3.2023 10:25 Son Güncelleme: 15.3.2023 10:26

Cünüp İken Dua Edilir Mi? Cenabetken Dua Okunur Mu, Besmele Çekilir Mi?

Cünüp iken dua edilir mi sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Cünüp, İslam inancında var olan sözcüklerden biridir. Birçok kişi cünüplüyken dua edilip edilmeyeceği hakkında birtakım araştırmalar yapmaktadır. Peki, cünüp iken dua edilir mi? Cenabetken dua okunur mu, besmele çekilir mi? Merak ettiğiniz tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında.

Cünüp İken Dua Edilir Mi? Cenabetken Dua Okunur Mu, Besmele Çekilir Mi?

Cünüplüyken dua etmenin bir sakıncası olup olmadığı pek çok kişinin merak ettiği konulardan biridir. Bu yazımızda sizlere cünüp iken dua edilir mi, cenabetken dua okunur mu, besmele çekilir mi gibi soruların yanıtlarını verdik. Konuyla ilgili aklınıza takılan tüm bu soruların yanıtlarını yazımızın içerisinde bulabilirsiniz.

Cünüp İken Dua Edilir Mi?

Cünüp, İslam dininde bir kimsenin cinsel münasebet sonrası ya da aşırı arzulama sonunda cinsel organından meni gelmesi neticesinde meydana gelen bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. Son dönemlerde çok sayıda kişi internet üzerinden cünüpken dua okunur mu diye araştırmalar yapmaktadır. Cünüpken bir kimsenin İslam dinine göre ibadetlerini yerine getirmesi mümkün değildir. Cünüplü olan birinin namaz kılması, camiye gitmesi, Kuran-ı Kerim'e dokunması dinen sakıncalıdır. Bu ibadetleri yapmadan önce ilk olarak boy abdesti alması gerekir.

Cenabetken Dua Edilir Mi?

Cenabetken edilen dua kabul olur mu konusu birçok kişinin merak ettiği konular arasındadır. Cinsel münasebet sonrası temizlenmemiş yani boy abdesti almamış kişilere cenabet yani cünüp denmektedir. Cenabetken kabeyi tavaf etmek, Kuran'ı okumak, namaz kılmak gibi ibadetlerin yapılması haramdır. Ancak cenabetken besmele veya zikir çekilebilir. Ayrıca Rabbena Atina, Fatiha gibi ayetlerde ezberden okunabilir. Cenabetli kişilerin boy abdesti alıp bu durumdan kurtulması ve arınması gerekir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ali Babacan açık açık itiraf etti! Altılı Koalisyon Türkiye'ye kaos vadediyor
Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Hane Başı Destek Ödemeleri depremzede ailelerin hesaplarına yatırıldı
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
6'lı koalisyonda HDP'ye bakanlık formülü: Ankara kulisleri bunu konuşuyor
İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'deprem' vizyonu: "Derece mi diyorlar şiddet mi diyorlar bilmiyorum..."
HÜDA PAR’ın HDP’den farkı mı?
SON DAKİKA | HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan flaş açıklamalar: Sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz!
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş! İşte o kareler
ARKADAŞINA GÖNDER
Cünüp İken Dua Edilir Mi? Cenabetken Dua Okunur Mu, Besmele Çekilir Mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA