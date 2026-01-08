Mamak’ta acı olay: Cüzdanını almak isterken kamyonun altında kaldı

Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde meydana geldi. 63 yaşındaki Y.D., yere düşürdüğü cüzdanını almak için yol kenarına yöneldiği sırada seyir halindeki hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yere savruldu.

KAMYONUN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Hafriyat kamyonunun altında kalan yaşlı kadın, yaklaşık 6 metre sürüklendi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Y.D.'nin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

DURUMU KRİTİK

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre Y.D.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan hafriyat kamyonunun sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.