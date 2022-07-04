D Vitamini Damlası Nasıl Kullanılır? Gebelikte, Yetişkinde Ve Bebeklerde D Vitamini Kullanımı Nasıl Olmalı?

Yağda çözünen vitaminler arasında yer alan, hormon benzeri görevlere sahip bir sterol olan D vitamini, kalsiferoller olarak da isimlendirilmektedir. D vitamininin iki farklı formu bulunarak bunlar; D2 (ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol) şeklinde bilinmektedir. Bebeklerde D3 formu kullanılırken yetişkinlerde D2 formu kullanılmaktadır. Dengesiz ve yetersiz beslenen kişilerde vitamin ihtiyacının karşılanması için D vitamini ilaç takviyelerine başvurulmaktadır. Gebelikte, yetişkinde ve bebeklerde D vitamini kullanımı nasıl olmalı? Bu soruyu yanıtlayacağız. D vitamini damlası nasıl kullanılır? İşte detaylı anlatım…

D Vitamini Damlası Nasıl Kullanılır?

Somon, uskumru, sardalya, kefir, süt, yumurta, tereyağı, yoğurt, mantar, brokoli, maydanoz, fındık, yulaf, ısırgan otu, avokado gibi besinler önemli D vitamini kaynakları olabilmektedir. Bunun dışında direk D vitamini damlası kullanarak da günlük D vitamini ihtiyacınız karşılayabilirsiniz. Özellikle bebekler için damla kullanımı doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından, yetişkin bireylerde kandaki D vitamini seviyesine bakılmaksızın 400-800 IU/ gün D vitamini kullanımı önerilmektedir.

Yenidoğan bebeklere 400 IU D vitamini takviyesi önerilmektedir.

Çocuklar ve emziren kadınlar için 5mg (200 UI)

50 yaş altı için 5mg (200 UI)

51 - 65 yaş arası 10mg (400 UI)

65 yaş üstü 15 mg (600 UI) olarak tavsiye edilir.

D vitamini damla oral olarak ya da besinlere damlatılarak kullanabilirsiniz. 2005 yılından itibaren özellikle çocuklarda sık karşılaşılan raşitizmi önlemek için yeni doğan bebeklere 1 yaşına kadar günde yaklaşık 3 damla (400 UI) D vitamini devlet tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. D vitamini yoksunluğu veya yetersizliği olan yetişkinlerde ise, kandaki D vitamini değerinize göre günlük 5-30 damla tavsiye edilmektedir.

D Vitamini Ampul Nasıl Kullanılır?

D vitamini ampul, doktor tavsiyesi doğrultusunda oral yolla ya da intramüsküler (kas içi) enjeksiyon yoluyla alınabilmektedir. Osteomalazi (kemik zayıflaması), hiperparatiroidizm ve kemik erimesi tedavisinde 6-12 hafta boyunca, kandaki D vitamini değerinize göre doktor tarafından uygulanır.

D vitamininin yanlış ve aşırı kullanımı böbreklere hasar verebilir. Kronik hastalığı olanlar için sağlık sorunlarına yol açabilir. Reçetesiz vitamin kullanımının vücut için zararlı olacağını hatırlatalım. D vitamini kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan kullanmanızı önermemekteyiz. Uzman bir hekime görünecek D vitamini takviyesini almalısınız.