D Vitamini Damlası Nasıl Kullanılır? Gebelikte, Yetişkinde Ve Bebeklerde D Vitamini Kullanımı Nasıl Olmalı?

Yağda çözünen vitaminler arasında yer alan, hormon benzeri görevlere sahip bir sterol olan D vitamini, kalsiferoller olarak da isimlendirilmektedir. D vitamininin iki farklı formu bulunarak bunlar; D2 (ergokalsiferol) ve D3 (kolekalsiferol) şeklinde bilinmektedir. Bebeklerde D3 formu kullanılırken yetişkinlerde D2 formu kullanılmaktadır. Dengesiz ve yetersiz beslenen kişilerde vitamin ihtiyacının karşılanması için D vitamini ilaç takviyelerine başvurulmaktadır. Gebelikte, yetişkinde ve bebeklerde D vitamini kullanımı nasıl olmalı? Bu soruyu yanıtlayacağız. D vitamini damlası nasıl kullanılır? İşte detaylı anlatım…
Somon, uskumru, sardalya, kefir, süt, yumurta, tereyağı, yoğurt, mantar, brokoli, maydanoz, fındık, yulaf, ısırgan otu, avokado gibi besinler önemli D vitamini kaynakları olabilmektedir. Bunun dışında direk D vitamini damlası kullanarak da günlük D vitamini ihtiyacınız karşılayabilirsiniz. Özellikle bebekler için damla kullanımı doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.
D vitamini damla oral olarak ya da besinlere damlatılarak kullanabilirsiniz. 2005 yılından itibaren özellikle çocuklarda sık karşılaşılan raşitizmi önlemek için yeni doğan bebeklere 1 yaşına kadar günde yaklaşık 3 damla (400 UI) D vitamini devlet tarafından ücretsiz olarak verilmektedir. D vitamini yoksunluğu veya yetersizliği olan yetişkinlerde ise, kandaki D vitamini değerinize göre günlük 5-30 damla tavsiye edilmektedir.
D vitamini ampul, doktor tavsiyesi doğrultusunda oral yolla ya da intramüsküler (kas içi) enjeksiyon yoluyla alınabilmektedir. Osteomalazi (kemik zayıflaması), hiperparatiroidizm ve kemik erimesi tedavisinde 6-12 hafta boyunca, kandaki D vitamini değerinize göre doktor tarafından uygulanır.
D vitamininin yanlış ve aşırı kullanımı böbreklere hasar verebilir. Kronik hastalığı olanlar için sağlık sorunlarına yol açabilir. Reçetesiz vitamin kullanımının vücut için zararlı olacağını hatırlatalım. D vitamini kesinlikle doktor tavsiyesi olmadan kullanmanızı önermemekteyiz. Uzman bir hekime görünecek D vitamini takviyesini almalısınız.