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Giriş Tarihi: 24.6.2024 11:38 Son Güncelleme: 24.6.2024 11:44

D Vitamini Fazla Alınırsa Ne Olur? Günlük En Fazla Ne Kadar D Vitamini Alınmalı, Fazla İçmek Zararlı Mı?

D vitamin alımı insan vücudu için hayati önem taşır. Yeterli derecede alınmadığında bağışıklık sisteminin zayıflaması başta olmak üzere ciddi sorunlara yol açan D vitamini, eksikliği en sık görülen vitaminler grubunda yer alır. Ancak, bu vitamini fazla almak da bazı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu durum D vitamini fazla alınırsa ne olur? Günlük en fazla ne kadar D vitamini alınmalı, fazla içmek zararlı mı? sorularını da beraberinde getiriyor.

D Vitamini Fazla Alınırsa Ne Olur? Günlük En Fazla Ne Kadar D Vitamini Alınmalı, Fazla İçmek Zararlı Mı?

Bağışıklık sistemini destekleyen D vitamini sedef hastalığı, raşitizm ve kemik erimesi gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkilidir. İnsan sağlığı için çok gerekli olan D vitamininin kanseri de önlemeye yardım olduğu bilinmektedir. Fakat her vitamin gibi D vitaminin de vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda alınması şarttır. D vitamininin aşırı alınması, kalsiyum fazlalığına neden olduğu için hayati zararlar doğurabilir. Peki D vitamini fazla alınırsa ne olur?

D Vitamini Nedir?

"Güneş vitamini" adı ile de bilinen D vitamini, vücudun kalsiyum ile fosfor emiliminin ve tutulumunun düzenlenmesine yardımcı olan ve kemik sağlığını koruyan, yağda çözünen bir vitamindir. Bu vitamin kas fonksiyonları ve bağışıklık sistemi ile beyin hücrelerinin sağlığı için de son derece gereklidir.

D Vitaminin Faydaları

  • Kas ve kemik sağlığını destekler
  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar
  • Yaraların hızlı iyileşmesine etki eder
  • Kalp sağlığını korur
  • Diyabete karşı korur
  • Kanserden korur
  • Psikolojiye olumu etkileri bulunur
  • Bilişsel işleve katkısı vardır
  • Raşitizm tedavisinde önemli rolü mevcuttur
  • Kemik erimesini önlemeye yardımcıdır
  • Sedef hastalığının tedavisinde rol oynar

D Vitamini Kaynakları

Güneş ışığı, D vitamini elde etmenin en doğal yoludur. Fakat vücudun D vitamini üretmesi için güneş ışığının dik geldiği saatler seçilmelidir. Bu saatler 11:00 ila 15:00 arasıdır. Dolayısıyla akşam ve sabah saatlerinde güneş ışığına maruz kalmanız D vitamini almanıza yetmez.

Besinlerden de D vitamini almak mümkündür ancak, besinlerden aldığımız D vitamini ihtiyacımızın küçük bir bölümünü karşılar. Bu nedenle D vitamini takviyelerine başvurulur. D vitamini bulunan besinler;

  • Kırmızı et ve karaciğer
  • Somon balığı ve uskumru ile sardalya gibi yağlı deniz ürünleri
  • Tavuk ciğeri
  • Yumurta sarısı
  • Süt
  • Peynir, tereyağı gibi süt ürünleri
  • Maydanoz
  • Isırgan otu
  • Kahvaltılık gevrekler
  • Mantar

D Vitamini Fazla Alındığında Ne Olur?

D vitaminin fazla alınması kanda aşırı kalsiyum birikimine yol açan hiperkalsemi adı verilen duruma neden olabilir. Hiperkalseminin belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, kabızlık, aşırı zayıflama ve böbrek sorunları yer alır. Kalpte ritim bozukluğuna da sebep olabilen yüksek D vitamini alımı kemiklerin zayıflamasına ve böbrek taşlarının oluşumuna da yol açabilir.

D Vitamini Fazlalığının Belirtileri

D vitamini günümüzde genellikle dışarıdan takviye ile vücuda alınır. Bu takviyeler tavsiye edilenden fazla olduğunda ya da vücutta D vitamini eksikliği bulunmadığı halde söz konusu vitamin alındığında ciddi zararları olduğu bilinmektedir. Fakat D vitamini fazlalığı her zaman net belirtiler ile kendini göstermeyebilir. D vitaminin gereğinden fazla aldığında gözlemlenebilecek belirtiler şunlardır;

  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • İştahsızlık
  • Mide Ağrısı
  • Kabızlık
  • İshal
  • Sık idrara çıkma
  • Kas ve kemiklerde ağrı
  • Kafa karışıklığı
  • Fiziksel ve zihinsel yorgunluk
  • Halsizlik
  • Yüksek tansiyon
  • İdrarda kan
  • Kemik Kaybı
  • Böbrek Yetmezliği

Günlük En Fazla Ne Kadar D Vitamini Alınmalı?

D vitamini ihtiyacı bireysel sağlık durumuna göre değişebilir. Ancak, genel olarak yetişkinler için önerilen günlük D vitamini alım miktarı 600 ila 800 IU arasındadır. Doktor tavsiyesi ve kontrolünde alınması gereken D vitamini, kan testi yapılıp ölçüm sonucunda eksiklik çıkarsa dışarıdan takviye edilmelidir. Aynı zamanda günün belirli saatlerinde güneş ışığına maruz kalmak da D vitamini ihtiyacına cevap verecektir.

D Vitamini Fazlalığında Ne Yapılmalı?

D vitamininin fazla alındığı durumlarda vitaminin vücuttan atılması gerekir. Bunun için uygulanacak yöntemler;

  • D vitamini takviyelerini azaltmak
  • Güneşe maruz kalınan süreyi azaltmak
  • Diyet yapmak (D vitamini yönünden zengin besinlerden kaçınmak)
  • Su ve sıvı Alımını Artırma

Doktor kontrolünde ilaç tedavisine başlamak

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