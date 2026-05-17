Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çorum'un Kargı ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Y.S. (23) idaresindeki 37 DU 133 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Berkay B. (23), yaralandı.

D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.