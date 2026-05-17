D100’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 17.05.2026 22:28 Son Güncelleme: 17.05.2026 22:36

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çorum'un Kargı ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Y.S. (23) idaresindeki 37 DU 133 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Berkay B. (23), yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

