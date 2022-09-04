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Giriş Tarihi: 4.9.2022 15:57

Da Vinci Şifresi filmi konusu nedir? Da Vinci Şifresi filmi oyuncuları kimlerdir?

Da Vinci Şifresi filmi 4 Eylül Pazar akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Başrollerinde Tom Hanks’in yer aldığı film 2006 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Dron Howard oturuyor. Orijinal adı The Da Vinci Code olan Da Vinci Şifresi filmi konusu nedir? Da Vinci Şifresi filmi oyuncuları kimlerdir?

Da Vinci Şifresi filmi konusu nedir? Da Vinci Şifresi filmi oyuncuları kimlerdir?

Da Vinci Şifresi filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. Louvre'daki bir cinayetin ardından ortaya çıkarılan ipuçları filmin sürükleyici olduğunu gösterirken bir gizemin keşfedilmesine de yol açacak. 2006 yılı yapımı olan Da Vinci Şifresi filmi konusu nedir? Da Vinci Şifresi filmi oyuncuları kimlerdir?

DA VINCI ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU

Louvre'daki bir cinayet ve Da Vinci tablolarındaki ipuçları, iki bin yıldır gizli bir cemiyet tarafından korunan ve Hıristiyanlığın temellerini sarsabilecek dini bir gizemin keşfedilmesine yol açar.

DA VINCI ŞİFRESİ FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : The Da Vinci Code

Yapım : 2006

Yönetmen : DRon Howard

Oyuncular : Tom Hanks, Audrey Tautou ve Jean Reno

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Da Vinci Şifresi filmi konusu nedir? Da Vinci Şifresi filmi oyuncuları kimlerdir?
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