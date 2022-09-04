Da Vinci Şifresi filmi bu akşam sinemaseverlerle buluşacak. Louvre'daki bir cinayetin ardından ortaya çıkarılan ipuçları filmin sürükleyici olduğunu gösterirken bir gizemin keşfedilmesine de yol açacak. 2006 yılı yapımı olan Da Vinci Şifresi filmi konusu nedir? Da Vinci Şifresi filmi oyuncuları kimlerdir?

DA VINCI ŞİFRESİ FİLMİ KONUSU

Louvre'daki bir cinayet ve Da Vinci tablolarındaki ipuçları, iki bin yıldır gizli bir cemiyet tarafından korunan ve Hıristiyanlığın temellerini sarsabilecek dini bir gizemin keşfedilmesine yol açar.

DA VINCI ŞİFRESİ FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : The Da Vinci Code

Yapım : 2006

Yönetmen : DRon Howard

Oyuncular : Tom Hanks, Audrey Tautou ve Jean Reno