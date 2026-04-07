DAEŞ silahlı terör örgütüne 8 ilde ortak operasyon: 36 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı Terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Şanlıurfa merkezli (8) İlde Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de 39 adrese bakın yapıldı.

36 GÖZALTI

Eş zamanlı gerçekleştirlen operasyonda 36 şahıs gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.