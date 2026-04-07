DAEŞ silahlı terör örgütüne 8 ilde ortak operasyon: 36 şüpheli gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 7.04.2026 12:18 Son Güncelleme: 7.04.2026 12:27

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli 8 ilde Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. 39 adrese yapılan baskında 36 şüpheli gözaltına alındı.

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
  • ABONE OL

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı Terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. Şanlıurfa merkezli (8) İlde Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de 39 adrese bakın yapıldı.

36 GÖZALTI

Eş zamanlı gerçekleştirlen operasyonda 36 şahıs gözaltına alındı. Yapılan ikamet aramalarında çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz