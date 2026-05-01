Dağ, taş ve bayırda Gülistan’a dair bir iz aranıyor

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarda, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki JAK ekipleri ileri teknoloji cihazlardan faydalanıyor. Yer altı görüntüleme sistemleriyle yapılan taramalarda, kızılötesi sinyaller aracılığıyla zeminin üç boyutlu haritası çıkarılıyor ve şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. Arama faaliyetleri, Tunceli'nin farklı bölgelerine yayılmış durumda. Çalışmalara, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve il jandarma ekipleri de destek veriyor.

Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmaya ilişkin Gülistan Doku'nun annesi Bedriye ile babası Halit, 6 yıldır süren adalet arayışında ilk kez umutlu olduklarını ifade etti. Gittikçe derinleşen soruşturma kapsamında Gülistan'ın annesi Bedriye ve babası Halit Doku'dan DNA örnekleri incelemeye alındı.

Bu örnekler, Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı ve olaydan sonra satılıp aynı modelle değiştirilen araçtaki bulgularla karşılaştırılıyor. DNA incelemeleri ve araç bulgularının, soruşturmanın seyrini belirleyecek en kritik deliller olduğu belirtiliyor.