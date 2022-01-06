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Giriş Tarihi: 7.1.2022

Dağlarca, Nobel’e aday gösterilmiş

Dağlarca, Nobel’e aday gösterilmiş
ŞİLİLİ şair Pablo Neruda'nın Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandığı 1971'de, Türk edebiyatının önemli bir isminin aday gösterildiği ortaya çıktı. Yıllar sonra açılan arşivdeki aday listesinde, şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın adı yazıyor. Nobel ödülüne aday olanların isimleri ve ödülü dağıtan İsveç Akademisi üyelerinin tartışmaları 50 yıl boyunca saklanıyor. Yeni yayımlanan uzun listede Dağlarca'nın 90 kişilik listede olduğu görüldü. 1914-2008 yıllarında yaşayan İstanbul doğumlu şair, ilk şiirini 1932'de yayımladı. Dağlarca'nın eserleri pek çok dile çevrildi. 1968'de ABD Pittsburgh Üniversitesi Uluslararası Şiir Forumu tarafından "Yaşayan En İyi Türk Şairi" ilan edildi.

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Dağlarca, Nobel’e aday gösterilmiş
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