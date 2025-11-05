Daha önce de el bombası atılmıştı: Adana’da alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Daha önce silahlı saldırı ve el bombasının atıldığı pastanede bu kez de akrabalar arasında alacak-verecek kavgası yaşandı.
Pastane işletmecisi Ahmet K., iş yerine gelen akrabası Şevki S. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Şevki S., iddiaya göre yanında getirdiği pompalı tüfekle Ahmet K.'yı bacağından vurup, olay yerinden kaçtı.
Gözaltına alınan şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
EL BOMBASI ATILMIŞTI
Pastaneye daha önce silahlı saldırı gerçekleşmiş, bir ay öncede pimi çekilmemiş el bombası atılmıştı. Son gerçekleşen silahlı yaralamanın, diğer olaylarla bağlantılı olmadığı öne sürüldü.