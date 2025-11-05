Haberler Yaşam Haberleri Daha önce de el bombası atılmıştı: Adana’da alacak-verecek kavgası kanlı bitti
Giriş Tarihi: 5.11.2025 23:15

Daha önce de el bombası atılmıştı: Adana’da alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Adana'da akrabalar arasında alacak-verecek tartışması yaşandı. Pastane işletmecisi Ahmet K., iş yerine gelen Şevki S.’nin silahlı saldırısına uğrarken, saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Öte yandan, pastaneye daha önce de silahlı saldırı gerçekleştiği ve pimi çekilmemiş el bombası atıldığı öğrenilirken, saldırgan kıskıvrak yakalandı.

DHA Yaşam
Daha önce de el bombası atılmıştı: Adana’da alacak-verecek kavgası kanlı bitti

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Daha önce silahlı saldırı ve el bombasının atıldığı pastanede bu kez de akrabalar arasında alacak-verecek kavgası yaşandı.

Pastane işletmecisi Ahmet K., iş yerine gelen akrabası Şevki S. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Şevki S., iddiaya göre yanında getirdiği pompalı tüfekle Ahmet K.'yı bacağından vurup, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet K., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Şevki S. ise Yunus ekipleri tarafından yakındaki bir akaryakıt istasyonu içinde olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

EL BOMBASI ATILMIŞTI

Pastaneye daha önce silahlı saldırı gerçekleşmiş, bir ay öncede pimi çekilmemiş el bombası atılmıştı. Son gerçekleşen silahlı yaralamanın, diğer olaylarla bağlantılı olmadığı öne sürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Daha önce de el bombası atılmıştı: Adana’da alacak-verecek kavgası kanlı bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz