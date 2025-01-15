Daha önce rehin aldığı sevgilisini bu kez burnundan bıçakladı

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi'nde ilk olarak 2022 yılında sokak ortasında pompalı tüfekle etrafa ateş açan polislikten ihraç edilen Taner T. Sakarya Özel Harekat Timi tarafından etkisiz hale getirilmişti. Bu olay sonrasında 2023 yılında ise Taner T. bu kez Adapazarı Ankara Caddesi'nde sevgilisi olan Ilgın A.'yı rehin aldı. Saatler süren pazarlık sonrasında polis yaralı kadını kurtarırken, Taner T. ise tutuklandı. 2024 yılında Taner T. bu kez farklı bir olayda silahla etrafa açarak dehşet saçtı. Bu olay sonrasında Taner T., 'Silahla Tehdit Suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinden çıkan Taner T. dün akşam saatlerinde bu kez kanlı bir olaya imza attı.

Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir apartman boşluğunda daha önce rehin aldığı sevgisi olan 43 yaşındaki Ilgın A. ile tartışan Taner T. dehşet saçtı. Tartıştığı Ilgın A.'nın boğazı ve burnundan bıçaklayan Taner T. ardından olay yerinden firar etti. Çevre sakinlerinin ihbarıyla birlikte olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi yaralı kadını Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burnundan 3 bıçak darbesinin yanı sıra boğazından yaralanan kadın tedavi altına alındı. Yaşanan bu kanlı olay sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin evine baskın düzenledi.

Yapılan baskın sırasında evinde yakalanan Taner T. gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Cumhuriyet Polis Merkezi'ne getirilen şüpheli verdiği ifade sonrasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün Sakarya Adliyesi'ne sevk edilecek. Öte yandan daha önce silah ve bıçakla rehin alınan Ilgın A. ise Taner T. hakkında sürekli şikayetlerini geri çektiği öğrenildi. Taner T. daha önce rehin aldığı ve dün akşam bıçakladığı Ilgın A.'nın fotoğrafını koluna dövme yaptırdı.