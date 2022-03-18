Dakhund Özellikleri Ve Bakımı: Dakhund Sosis Köpek Nasıl Bakılır Ve Yetiştirilir?

Sosis köpeklerinin kökeni eski Mısır'a kadar dayansa da yaratıcıları Alman köpek yetiştiricileridir. Zamanında porsuk, tavşan ve tilki avlarının yaygın olması ile bu hayvanların avlanması amacıyla yetiştirilmiştir. 1900'lü yıllarda popülerlik kazanan sosis köpekleri, Amerika'da en çok yetiştirilen aile köpeği olmuştur. Dakhund bakımı, yetiştirilmesi gibi aradığınız tüm soruların cevabı bu yazımızda saklı. Keyifli okumalar.

Dakhund Köpek Özellikleri Nelerdir?

Dakhund köpeklerin, toy, minyatür ve standart olmak üzere üç farklı boyu bulunmaktadır. Toylar 30 cm, Minyatürler 35 cm ve standart dakhundlar ise 45 cm boylara ulaşmaktadırlar. Üç farklı boyunun yanı sıra üç farklı türü bulunan sosis köpeklerin bu türleri, smooth, longhaired ve wirehaired'dir.

Sosis köpekler türlerine göre değişkenlik göstermek üzere, kızıl, krem, kahverengi, çikolata, gri ve siyah renklere sahiptirler. Yine türlerine göre değişkenlik gösteren tüy farklılıkları bulunmaktadır. Smooth dakhund köpekler kısa ve tek tabaka tüylere sahiptir. Longhaired dakhund köpeklerin, uzun, dalgalı ve parlak tüyleri bulunur.

Son olarak wirehaired dakhund köpeklerin ise kısa ve sert tüyleri bulunmaktadır. Genellikle uzun ve sarkık kulaklara sahip olan dakhund sosis köpeklerin, oval biçimli gözlerinde kahverengi, siyah, kızıl, amber ya da açık kahverengi renkler olabilir. Kuyrukları ise uzundur.

Dakhund sosis köpekler oldukça zeki olmalarına rağmen eğitilmeyi ve emir almayı pek sevmezler. Bu yüzden onları eğitirken sabırlı olmak çok önemlidir. Sahiplerine karşı son derece sadık ve bağlı olan sosis köpekler, tanımadıkları kişilere karşı saldırgan tavırlar gösterebilirler.

Oyun oynamayı oldukça fazla seven sosis köpekler, çocuklar için çok iyi bir oyun arkadaşı olabilirler. Ayrıca, havlamaktan hoşlanan dakhund sosis köpekler kimi zaman aşırı havlama eğilimi gösterebilirler. Son derece cesur ve korumacı içgüdülere sahip olan dakhund köpekler, kedi kovalamaktan büyük zevk alırlar.

Dakhund Sosis Köpek Nasıl Bakılır?

Dakhund köpekleri en kolay bakımı en kolay köpeklerden biridir. Apartman yaşamına bile kolayca adapte olan sosis köpeklerin, sadece aşırı havlama eğilimleri sorun yaratabilir. Dakhund sosis köpekler kilo almaya oldukça meyillidirler. Bu nedenle dengeli beslenmeleri, sağlıkları ve obezite sorunlarıyla karşılaşmamaları açısından önemlidir.

Obezite dışında, kalp, damar hastalıkları, şeker, kanser gibi hastalıklara da yatkın bir cinstir. Bu nedenle doğru beslenmeleri için bir program oluşturmalısınız. Ortalama 15 yıl yaşam süreleri olan dakhund sosis köpekler, kısa bacakları nedeniyle iskelet ve kemik, kas hastalıklarına yatkınlıkları bulunmaktadır. Bu hastalıkların önüne geçmek için, rutin veteriner kontrollerinin asla aksatılmaması gerekir.

Ayrıca, bazı dakhund sosis köpeklerde göz sağlığı problemleriyle de karşılaşılabilmektedir. Bu sebeple, göz muayenesi de yapan veterinerleri seçmeniz, onların yararına olacaktır. Kısacası tüm sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapılması gereken dakhund sosis köpeklerin, haftada bir ya da iki kez tüylerinin taranması gerekmektedir.

Dakhund köpeklerin fazla kilo almalarını engellemek için kaliteli ve yağ oranı az olan köpek mamaları tercih edilmelidir. Ayrıca, birçok hastalığa yatkın olmaları sebebiyle, vitaminlerini düzenli olarak tüketmesi gerekmektedir. Sağlıklı ve doğru bir şekilde bakımı yapılan dakhund sosis köpekler, sizler için çok iyi bir yol arkadaşı ve sadakatle bağlı, sevgi dolu bir dost olacaklardır.