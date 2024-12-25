Dalaman Datça Arası Kaç Km? Datça Dalaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Datça Ege'nin derin mavi sularıyla kucaklaşan, tarihi dokusunu doğayla buluşturmuş bir yarımada olarak karşımıza çıkar. Dar sokaklarında begonvillerin sardığı taş evler ve eşsiz bir huzur veren atmosferiyle Datça, tam bir huzur merkezidir. Her biri ayrı bir kartpostal güzelliği sunan koyları, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatır. Dalaman Datça arası kaç km ve kaç saat sürer sorularıyla iki farklı dünyayı bir araya getiren bir yolculuğun başlangıcını yapabilirsiniz.

Dalaman Datça Arası Kaç Km?

Dalaman ile Datça arasındaki mesafe, kara yolu üzerinden yaklaşık 155 kilometredir. Bu yolculuk hem Akdeniz'in hem de Ege'nin benzersiz manzaralarını bir arada sunar. Dağlar, ormanlar ve deniz manzaralarıyla çevrili güzergah, yolculuğu sıradan bir seyahatten çok daha fazlasına dönüştürür.

Datça Dalaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Dalaman ile Datça arasındaki yolculuk, özel araçla genellikle 3 saat sürmektedir. Yol boyunca kıvrımlı yollar ve eşsiz manzaralar, bu süreyi daha keyifli hale getirir. Toplu taşıma araçlarıyla yapılan seyahatlerde ise süre biraz daha uzayabilir ve genellikle 3,5-4 saat arasında değişir. Minibüs veya otobüsle yapılan yolculuklarda kısa molalar da eklenebilir.