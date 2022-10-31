Haberler Yaşam Haberleri Dalaman Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Dalaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:12 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:17

Dalaman Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Dalaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye’nin gezilip görülmesi gereken ve her sene sadece yurt içinden değil, yurt dışından da binlerce misafir ağırlayan Muğla; içerisinde birbirinden güzel ilçeler barındırmaktadır. Bu ilçeler arasında bulunan Dalaman ve Fethiye, güzellikleri ile kişileri büyülemeye devam ediyor. Ayrıca iki ilçe arası yolculuk planlayan kişiler, Dalaman Fethiye arası kaç km sorusunu da sıklıkla araştırıyor. Araştırılan fethiye dalaman arası kaç km konusu ise, cevabı sayesinde yolculuklara daha kolay kılıyor. Peki ya, Dalaman ve Fethiye arasında kaç km var? Özel arabayla ve otobüs ile Fethiye ile Dalaman arası ne kadar sürüyor ve kaç kilometre?

Dalaman Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Dalaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ege Bölgesi içerisinde bulunan Muğla ili, doğal güzellikleri ve görülmesi gereken tüm kültürel ögeleri sayesinde çok önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Aynı şekilde çok ilgi çeken Fethiye ve Dalaman ilçeleri de görülmeye değerdir. Dilerseniz, fethiye dalaman arası kaç saat cevabını birlikte inceleyelim...

DALAMAN FETHİYE ARASI KAÇ KM?

Muğla ilçelerinden olan Dalaman ve Fethiye arasındaki seyahatler, çeşitli sebeplerden ötürü gerçekleştirilmektedir. İki ilçe arasında planlanan yolculuklar ise bu iki lokasyon arasındaki km mesafesine göre daha rahat şekillenebilmektedir. Dalaman ve Fethiye ilçelerinin birbirine sınırları olduğu için, bu iki konum arasındaki yolculuk oldukça kısa sürmektedir. Buna bağlı olarak; Fethiye ve Dalaman arasında; 45 km vardır. Bu km mesafesi ise tercih edilecek olan herhangi bir vasıtaya göre değişkenlik gösterecektir.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE FETHİYE DALAMAN ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Coğrafi açıdan yan yana konumlanmış olan Fethiye ve Dalaman ilçeleri arasındaki seyahatler, bu seyahati planlamak isteyen kişiler tarafından eğitim, ekonomi ve ticari gibi sebeplerin yanı sıra, en çok da turistik amaçlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple, iki konum arasındaki kilometre mesafesi ve varış süreleri merak edilmekte. İşte, özel araçla ve otobüsle Fethiye ve Dalaman ilçeleri arasındaki kilometre mesafesi ile varış süreleri;

  • Özel araçla, Fethiye ve Dalaman arası; 45 kilometredir ve 34 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Otobüsle, Fethiye ve Dalaman arası; 43 kilometredir ve 1 saat 2 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Dalaman Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Dalaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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