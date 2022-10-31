Dalaman Fethiye Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Fethiye Dalaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ege Bölgesi içerisinde bulunan Muğla ili, doğal güzellikleri ve görülmesi gereken tüm kültürel ögeleri sayesinde çok önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Aynı şekilde çok ilgi çeken Fethiye ve Dalaman ilçeleri de görülmeye değerdir. Dilerseniz, fethiye dalaman arası kaç saat cevabını birlikte inceleyelim...

DALAMAN FETHİYE ARASI KAÇ KM?

Muğla ilçelerinden olan Dalaman ve Fethiye arasındaki seyahatler, çeşitli sebeplerden ötürü gerçekleştirilmektedir. İki ilçe arasında planlanan yolculuklar ise bu iki lokasyon arasındaki km mesafesine göre daha rahat şekillenebilmektedir. Dalaman ve Fethiye ilçelerinin birbirine sınırları olduğu için, bu iki konum arasındaki yolculuk oldukça kısa sürmektedir. Buna bağlı olarak; Fethiye ve Dalaman arasında; 45 km vardır. Bu km mesafesi ise tercih edilecek olan herhangi bir vasıtaya göre değişkenlik gösterecektir.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE FETHİYE DALAMAN ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Coğrafi açıdan yan yana konumlanmış olan Fethiye ve Dalaman ilçeleri arasındaki seyahatler, bu seyahati planlamak isteyen kişiler tarafından eğitim, ekonomi ve ticari gibi sebeplerin yanı sıra, en çok da turistik amaçlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple, iki konum arasındaki kilometre mesafesi ve varış süreleri merak edilmekte. İşte, özel araçla ve otobüsle Fethiye ve Dalaman ilçeleri arasındaki kilometre mesafesi ile varış süreleri;