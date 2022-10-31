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Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:25 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:25

Dalaman Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Marmaris Dalaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Ege Bölgesi içerisinde konumlanmış olan ve Türkiye’nin en önemli turizm bölgeleri arasında yer alan Muğla ve ilçeleri, her sene yüz binlerce kişiyi ağırlıyor. Bu ilçeler arasında bulunan dalaman marmaris arası kaç km olduğu da merak konusu. Seyahat planı yapan insanlar tarafından marmaris dalaman arası kaç km sorusunun cevabı ise, seyahat planlamalarının daha sağlıklı gerçekleştirilmesi için oldukça mühim. Peki ya, Dalaman Marmaris arasında kaç km var? Şahsi araçla ve otobüs ile Marmaris ve Dalaman arası ne kadar sürer ve kaç kilometre?

Dalaman Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Marmaris Dalaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel ögeleri, kültürü ve turizm merkezleri ile oldukça ilgi çeken Muğla ve ilçeleri, Türkiye ekonomisi için de oldukça önemli bir yerde bulunuyor. Bunun yanı sıra Dalaman ve Marmaris arasında seyahat planlamak isteyen kişi sayısı da oldukça fazla. Dilerseniz, marmaris dalaman arası kaç saat, birlikte inceleyelim...

DALAMAN MARMARİS ARASI KAÇ KM?

Muğla kentinin 13 ilçesinden ikisi olan Dalaman ve Marmaris arasında yolculuk yapmak isteyen kişiler, bu iki ilçe arasındaki kilometre mesafesini merak etmekte. İki ilçe arasında planlanacak yolculuklar için cevabı aranan kilometre mesafeleri ise daha iyi bir yolculuk deneyimi için oldukça mühim bir konu. Dalaman ve Marmaris arasında; 89 km bulunmaktadır. Kilometre mesafesi, tercih edilecek olan vasıtalara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

ÖZEL ARAÇLA, OTOBÜSLE MARMARİS DALAMAN ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Muğla şehri dışında ikamet eden insanların, Dalaman ve Marmaris gibi ilçelere ziyaretlerde bulunmalarının yanı sıra, Dalaman ve Marmaris arasında ikamet eden yahut çeşitli sebeplerden ötürü bu ilçelerden birinde bulunmak durumunda olan kişiler tarafından da belli başlı seyahatler gerçekleştirilebilmektedir. Bu sebeple, iki ilçe arasındaki kilometre mesafeleri ve iki ilçe arasındaki varış süreleri oldukça merak edilmektedir. İşte, özel araçla ve otobüsle, Marmaris ve Dalaman arasındaki varış süresi ve kilometre mesafeleri;

  • Özel araçla, Marmaris ve Dalaman arası; 89 kilometredir ve 1 saat 9 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.
  • Otobüsle, Marmaris ve Dalaman arası; 88 kilometredir ve 1 saat 40 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Dalaman Marmaris Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle Marmaris Dalaman Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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