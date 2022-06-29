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Giriş Tarihi: 29.6.2022 11:24 Son Güncelleme: 29.6.2022 11:24

Dalaman Nerede? Dalaman Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Dalaman Nerede? Dalaman Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?

Dalaman günümüzde çok verimli bir ovanın üzerine inşa edilmiş olan harika bir beldedir. Peki ya Dalaman nereye bağlı? Dalaman Ege ve Akdeniz’in kesişme noktasında bulunan bir ile bağlı olarak çok güzel bir konumdadır. Dalaman nerede? Konusuna geçmeden önce Dalaman’ın doğal güzelliklerini anlatmak önemlidir. Buraya giden ya da gitmeye düşünen gezginlerin Dalaman’a nasıl gidilir?  Konusunda bilgi sahibi olması son derece önemlidir. Peki ya Dalaman hangi ilde?

Dalaman özellikle ilkbahar ve yaz aylarında iklimi dolayısıyla son derece sıcak bir yerdir. Peki ya Dalaman nerede? Dalaman'ın bağlı bulunduğu il Türkiye'nin en fazla turist ağırlayan yazlık illerinden bir tanesidir. Dalaman Nereye bağlı? Konularında bilgi sahibi olmak isteyenler için detayları içeriğimizde paylaştık. İşte çok eskilere dayanan tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu olan Dalaman hangi ilde? Sorusunun cevabı…

Dalaman Nerede?

Dalaman hangi ilde? Sorusunu Türkiye'nin güney beldelerini gezmek isteyen pek çok kişi sorar. Bu içeriğimizde Dalaman hangi ilde sorusunun yanı sıra Dalaman hangi ilde ve Dalaman'a nasıl gidilir? Gibi soruların yanıtını sizlerle paylaştık. Dalaman, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca, Fethiye ilçeleri ile komşudur Dalaman, Denizli ilçesinin ise Çameli ilçesi ile çevrelenmiştir.

Tarihi içerisinde Lekler, Kavalılar, Persler, Helenler, Atinalılar, Romalılar, Bizanslılar, Menteşe Beyliği ve Osmanlı devlet ve medeniyetlerinin idaresi altına girmiş olan sınırlarda konumlanmış Dalaman, Anadolu'nun en görkemli uygarlıklarından biri olan Likyalılara toplamda 1600 yıl boyunca ev sahipliği yapmıştır.

Dalaman hangi ilde sorularının yanı sıra Dalaman'a nasıl gidilir sorusu da son derece popülerdir. Dalaman, bunun öncesinde Muğla ilinin Köyceğiz ilçesinde yer almaktaydı ve Dalman ile Atakent beldelerinin birleştirilmesi ile bir idare haline geldi.

Yakın zamanda 1983 tarihinde yapılmış olan bir yasal düzenleme ile de resmen ilçe oldu. 16 köyden oluşan ve Muğla ilinin en verimi ovası olan Dalaman Ovası'nın üzerinde konumlanmış vaziyetteki Dalaman 35 bin nüfusa sahiptir. Coğrafi özellik olarak deniz seviyesinden yaklaşık 15 metre yüksekliği bulunur ve yüzölçümü de 616,8 km²'dir.

Dalaman Nereye Bağlı?

Dalaman hangi ilde? Sorusu kullanıcılar tarafından en fazla sorulan soruların başında gelir. Dalaman, Muğla'nın 13 ilçesinden biridir ve en gözde ilçelerdendir. Muğla'nın en verimli ovasında yerleşik olan Dalaman, Fethiye Körfezi'ne paralel biçimde uzanmakta olan dağların eteklerinde, ormanlarla çevrili bir haldedir. Dalaman, Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nin arasına tekabül eden bir geçiş noktasında konumlanmış vaziyettedir…

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Dalaman Nerede? Dalaman Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nasıl Gidilir?
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