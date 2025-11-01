“Dalgakıran” operasyonunda, 28 kişi tutuklandı: MASAK, 641 milyon TL işlem hacmi tespit etti

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, sahte sosyal medya hesapları üzerinden "güvenli ödeme yöntemi" vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik düzenlenen "Dalgakıran" operasyonunda 28 zanlı tutuklandı. Emniyet birimlerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin özellikle ikinci el eşya alım satımı yapan vatandaşları hedef alarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu sistematik şekilde işledikleri tespit edildi.

Bu kapsamda 24 Ekim 2025'te Diyarbakır merkezli olmak üzere Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Muğla, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin hesap hareketlerine ilişkin MASAK tarafından yapılan incelemelerde toplam işlem hacminin 641 milyon lira olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında zanlılara ait tüm banka ve kredi kuruluşlarındaki hesaplara el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i tutuklandı, 5 zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden organize suç yapılarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.