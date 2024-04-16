Dalış turizminin kalbi Çanakkale’de atacak: Gelibolu Su Altı Parkı, 5 yıl içinde zirveyi hedefliyor!

2021 yılında açılışı yapılan Tarihi Su Altı Parkı, İngiliz Kraliyet Zırhlısı HMS Majestic'in de aralarında bulunduğu 14 batık geminin dalış turizmine kazandırılmasını sağladı. Heyecan verici projeye o günden bu yana özellikle iç piyasadan talep yoğun oldu. Önümüzdeki yaz sezonunda da Su Altı Parkı'na büyük ilgi beklediklerini dile getiren Ahmet Çelik, 5 yıllık planlama çerçevesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler de verdi.

KÜRESEL TANITIM İÇİN DÖRT KOLDAN ATAK

2029 yılında bölgenin dalış turizminde küresel bir merkez haline gelmesini hedeflediklerini dile getiren Çelik, "Bu kapsamda yurt dışındaki fuarlara sık sık katılarak Tarihi Su Altı Parkı'nın tanıtımını yapıyoruz. Ayrıca bu alanda uzmanlaşmış yabancı turizm acentelerini de bölgemize davet edip ağırlıyoruz ve zenginlikleri kendi gözleriyle görmelerini sağlıyoruz. Uzman dalış eğitmenleri, su altı ekipmanları gibi sürdürülebilir altyapı ihtiyaçları konusunda ise özel sektörlerle temas halindeyiz. Onları sisteme dahil etmek için teşvik edici çalışmalar yürütüyoruz" bilgisini paylaştı.

"İÇ PAZARDA İLGİ YÜKSEK"

Geniş kapsamlı bir çalışma sonucunda Türk turizmine küresel çapta yeni bir cazibe merkezi kazandırmak istediklerini dile getiren Çelik, "1. Dünya Savaşı'nın bambaşka bir yüzünü burada keşfetme imkanı var. Bu inanılmaz bir hazine. İç pazardan zaten çok ciddi bir ilgi görüyoruz. Ancak en büyük hedefimiz burayı küresel düzeyde ses getiren bir noktaya dönüştürebilmek. Sıkı çalışmalarımızın meyvelerini mutlaka toplayacağız" ifadelerini kullandı.X