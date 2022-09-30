Dama Nasıl Oynanır? Dama Kuralları Neler, Taşları Nasıl Dizilir, Çapraz Yer Mi?

Dama oyunu günümüzde pek çok kişinin severek oynadığı oyunlardan birisidir. Bir zekâ oyunu olan ve belirli taktiklerle oynanabilen bu oyunun satranca benzerliğiyle bilinir. Dünyanın her bölgesinde bilinen dama oyunu nasıl oynanır sorusu sıklıkla karşılaşılan sorulardan birisidir. Hem stratejiye hem de zekâya dayanan dama taşları nasıl dizilir veya çapraz yer mi gibi merak edilen sorular araştırılır. İki kişi arasında oynanan dama oyunu nasıl oynanır veya dama oyununun kuralları neler sorularına dair cevaplar...

Dama Nasıl Oynanır?

Dama oyunu hamle yapma oyunudur ve iki kişi arasında oynanır. Dama oyununu oynamak isteyen kişiler, bu oyun nasıl oynanır sorusuna cevap aramışlardır. Dama oyunu için öncelikle bir dama tahtası ve siyah-beyaz taşlara ihtiyaç vardır. Dama tahtası farklı çeşitlikte karşımıza çıkabilmektedir. Fakat bu oyunda dama tahtasının 64 kareden oluşması gerekir. Bu oyunda her iki taraf iki farklı renkleri alır ve tahtanın üzerine eşit ve düzgün olacak şekilde dizer. Bu durumda her iki oyuncuda 16 taş bulunacaktır. Taşlar dizildikten sonra önce beyaz taşa sahip olan oyuncu ileriye dönük ilk hamleyi başlatır. Bu oyundaki amaç ise karşı tarafın taşlarını almak ve rakip sahaya girip dama yapmaktır.

Dama Oyunu Nasıl Oynanır?

Günümüzün sevilen oyunları arasında yer alan dama oyunu hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler dama oyunu nasıl oynanır sorusuna cevap ararlar. Dama oyununda belirli kurallara uymak, oyunun işleyişi konusunda önem arz etmiştir. 64 kareden oluşan dama tahtasında 16 siyah 16 beyaz toplam 32 taşla oyun oynanır. Dama taşları nasıl dizilir sorusuna baktığımız zaman, oyunda ikinci ve üçüncü sıraya beyaz taşlar, altıncı ve yedinci sıraya ise siyah taşlar dizilir ve dama oyununa beyaz taraf ile başlanır. Çapraz dama taş diziliminde ise tahtanın sağ alt köşesinde beyaz kare boş bırakılır ve taşlar aralıklarla dizilir. Beyaz taşların sahibi ise ilk hamleyi başlatır.

Dama Kuralları

Dama oyununun farklı çeşitleri bulunsa da ülkemizde en çok oynanan dama kuralları şu şekilde karşımıza çıkacaktır;

Öncelikle dama iki kişilik bir oyundur. Oyuncu bu oyunda kaldırdığı taşı oynamak zorundadır. Hamleden vazgeçmesi veya başka hamle yapması yasaktır. Dama oyunu sektirilmez. Çapraz dama oyununda ise her oyuncunun 20 taşı bulunur. Taşlar çapraz olacak şekilde, beyaz ilk hamleyi başlatır. Çapraz taş yeme zorunluluğu da oluşur. Çapraz damada ise normal hamlede geriye dönmek mümkün değildir.