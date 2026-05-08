Damadını öldüren kadına ev hapsi

İstanbul Kâğıthane'de, önceki gün saat 15.30 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşi Nurşin Eser'i silahla ateş açarak ağır yaraladı. Evde bulunan baldızı Betül E. (32) ile kayınvalidesi Delal A.'yı da (58) darp etmeye başladı. Bu sırada mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaynana Delal A.'nın ifadesinde, "Kendisi kapıya geldi. Israrla konuşmak istediğini söyledi. Misafirler vardı. İçeri aldık. Bir süre sonra tartışmaya başladı. Silahla kızım Nurşin'e ateş etti. Ben de mutfaktan bıçak aldım. Kendimizi korumaya çalıştım" dediği öne sürüldü. Batman'dan geldiği öğrenilen Rüzgar Eser'in defalarca eşini ölümle tehdit ettiği belirtildi. Delal A. ve kızı Betül E. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

