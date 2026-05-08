Haberler Yaşam Haberleri Damadını öldüren kadına ev hapsi
Giriş Tarihi: 8.05.2026

Damadını öldüren kadına ev hapsi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Damadını öldüren kadına ev hapsi
  • ABONE OL

İstanbul Kâğıthane'de, önceki gün saat 15.30 sıralarında hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser boşanma aşamasındaki eşi Nurşin Eser'i silahla ateş açarak ağır yaraladı. Evde bulunan baldızı Betül E. (32) ile kayınvalidesi Delal A.'yı da (58) darp etmeye başladı. Bu sırada mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Kaynana Delal A.'nın ifadesinde, "Kendisi kapıya geldi. Israrla konuşmak istediğini söyledi. Misafirler vardı. İçeri aldık. Bir süre sonra tartışmaya başladı. Silahla kızım Nurşin'e ateş etti. Ben de mutfaktan bıçak aldım. Kendimizi korumaya çalıştım" dediği öne sürüldü. Batman'dan geldiği öğrenilen Rüzgar Eser'in defalarca eşini ölümle tehdit ettiği belirtildi. Delal A. ve kızı Betül E. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Damadını öldüren kadına ev hapsi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA