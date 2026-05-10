Damadını öldüren kadının sözleri yürek burktu! Çocuklarımı korudum

Kağıthane'de kızını silahla silahla yaralayan damadı Rüzgar Eser'i (33) göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide Delal A.(58) hakkında 'ev hapsi' şartıyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Olay, 6 Mayıs'ta Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde bulunan baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan Delal A. ve Betül E.'nin emniyette ifadeleri alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Delal A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Serbest kalmasının ardından evine gelen Delal A., komşuları tarafından alkışlarla karşılandı. Yüzü ve gözü yaralı olduğu görülen Delal A., "Ben anneliğimi yüreğimle yaptım. Kimse çocuklarını öldürmeye bırakmaz. Ben de çocuklarımı korudum" dedi.