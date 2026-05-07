Damadını öldüren kayınvalidenin ifadesi ortaya çıktı: "Müdahale etmesem hepimizi öldürecekti"
Giriş Tarihi: 7.05.2026 18:24 Son Güncelleme: 7.05.2026 18:34

Kağıthane'de kızını silahla yaralayan damadı 33 yaşındaki Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldüren kayınvalide 58 yaşındaki Delal A.’nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. “Bir anda silahını çekerek ateş açmaya başladı” diyen kayınvalide, “Müdahale etmesem hepimizi öldürecekti” dedi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (28) yaşadığı eve geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen kayınvalide Delal A. ve Betül E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan Delal A. ve Betül E.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

"ONA ENGEL OLMAK İÇİN MUTFAĞA KOŞUP BIÇAK ALDIM"

Gözaltına alınan Delal A. emniyetteki ifadesinde, "O gün Batman'dan İstanbul'a gelmiş. Evin önüne geldi. Kapıyı çalıp konuşmak istediğini söyledi. Biz de ona inanıp kapıyı açtık. Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı.

Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" dedi.

KAYINVALİDE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Delal A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
