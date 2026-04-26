Damadının tabancayla vurduğu kayınpeder öldü

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken güvenlik güçleri de sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayınpederin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken oğlunun ise gözaltına alındığı öğrenildi. Öfkeli damadın da tedavisinin ardından gözaltına alınması bekleniyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Muharrem Güven, kaldırıldığı hastanede sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güven'in cenazesi, ailesine teslim edilerek öğle vakti Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Aynı olayda baldırından yaralanan Murat Güven'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Muharrem Güven'in oğlunun ise gözaltındaki işlemleri devam ediyor.