Haberler Yaşam Haberleri Damadının tabancayla vurduğu kayınpeder öldü
Giriş Tarihi: 26.04.2026 15:24

Ankara’nın Mamak ilçesinde damat ile kayınpederin tartışması kanlı bitti. İddiaya göre Muharrem Güven, damadı Murat Güven’in şiddet uyguladığını öne sürdüğü kızını kendi evine aldı. Sokakta karşılaşan damat ve kayınpederin tartışması kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Murat Güven, tabanca ile kayınpederine ateş etti. Olay yerinde bulunan Muharrem Güven’in henüz ismi öğrenilemeyen oğlu ise eniştesini bıçakladı.

SENA UYANER
  • ABONE OL

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken güvenlik güçleri de sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kayınpederin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken oğlunun ise gözaltına alındığı öğrenildi. Öfkeli damadın da tedavisinin ardından gözaltına alınması bekleniyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Karnından aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Muharrem Güven, kaldırıldığı hastanede sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Güven'in cenazesi, ailesine teslim edilerek öğle vakti Ortaköy Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Aynı olayda baldırından yaralanan Murat Güven'in hastanedeki tedavisi sürüyor. Muharrem Güven'in oğlunun ise gözaltındaki işlemleri devam ediyor.

#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA