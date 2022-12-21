Damat Bohçası Listesi Örnekleri - Damat Bohçasına Neler Konulur, Erkek Tarafına Ne Zaman Gönderilir?

Erkek tarafının hazırladığı gelin bohçasından sonra kız tarafı da erkek için bohça hazırlar. Peki damat bohçasına neler konulur ve damat bohçası ne zaman gider biliyor musunuz? Saat, kol düğmesi gibi hediyelerin yer aldığı erkek nişan bohçasında ne olur, nişanda damada bohça yapılır mı? Nişandan sonra damada hediye olarak gönderildiği için erkek nişan bohçası da denen damat bohçası örnekleri nelerdir? Damat bohçası listesi yapıyorsanız ve erkek nişan bohçası içindekiler nelerdir diye merak ediyorsanız yazımızın devamından listeye ulaşabilirsiniz.

Damat Bohçası Nedir, İçinde Ne Olur?

Damat bohçası temelde bir hediyedir aslında. Kız tarafı erkek tarafına yani damada, damadın günlük hayatında kullanabileceği eşyalardan oluşan bir hediye paketi hazırlar buna da halk arasında damat bohçası ya da nişan bohçası adı verilir. Peki damat ya da nişan bohçasında ne olur? Gömlek, pantolon, pijama seti, terlik, iç çamaşırı takımı, havlu, cüzdan seti, kol düğmesi seti, saat, kişisel bakım ürünleri (parfüm, deodorant, tıraş makinesi vb.) damat bohçası içinde yer alması gereken ürünlerdir.

Damat ve Nişan Bohçası Aynı Şey Midir, Erkek Tarafına Ne Zaman Gönderilir?

Nişandan sonra damada hediye olarak gönderildiği için erkek nişan bohçası da denir. Yani aslında nişan bohçasıyla damat bohçası aynı şeylerdir. Ne zaman verileceği yöreden yöreye değişiklik gösterse de genellikle kız tarafına gelin bohçası verildikten kısa süre sonra arayı açmadan götürülmesi uygun görülür.