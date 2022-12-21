Damat Çeyiz Listesi - Erkek Tarafı Çeyiz Yapar Mı, Ne Alır ve Damadın Çeyizinde Neler Olur?

Erkeklerin kafasını kurcalayan sorulardan biri, damat tarafı çeyiz listesi içinde ne tür eşyalar bulunduğudur. Çeyiz kavramı, genel olarak kadınlar ile ilişkilendirilmiş olsa da aslında erkekleri de ilgilendiren bir konudur. Bundan dolayı çoğu genç, erkek tarafı çeyize ne alır diye düşünür. Damat çeyizi olur mu diyenler için bu, kıyafetler ve ev eşyaları anlamına gelir. Evlatlarını evlendirmeyi düşünen anne ve babalar, damat çeyizinde neler olur diye sorar. Peki damat çeyizi nasıl olur?

Damat Çeyizinde Neler Olur?

Damat çeyizi, evlilik arifesinde olan erkeklerin merak ettiği konular arasında yer alır. Günümüzde, çeyiz kavramı oldukça geniş bir anlama sahiptir. Eskiden daha çok el emeği göz nuru danteller, havlular, yatak örtüleri ve çeşitli kıyafetleri tanımlasa da artık çok daha değişik bir anlam taşır.

Gelin ve damat adayları, ev kurmak için gereken her eşyayı anlaşarak almak zorundadır. Erkek tarafı, salon, oturma odası ve beyaz eşya takımlarını almakla yükümlü iken, kız tarafının ise mutfak eşyaları, yatak odası ve banyo ürünlerini alması beklenir. Her iki taraf için uzun bir listeden bahsetmek mümkündür. Aşağıda ise damat tarafının alması gereken çeyiz eşyaları verilmiştir. Bu liste, isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak değiştirilebilir. Söz konusu eşyalar çıkarılabilir veya farklı ürünler eklenebilir.

Koltuk-Salon Takımı

Puf Koltuk

Sehpa

Vitrin-Konsol

Yemek Odası Takımı

Zigon sehpa takımı

Halı

Perde- Kırlent

Televizyon

2 adet orta boy vazo

Kitaplık

Fırın

Klima

Mikrodalga Fırın

Set Üstü Ocak

Buzdolabı

Bulaşık Makinesi

Çamaşır Kurutma Makinası

Çamaşır Makinası

Damat Bohçasında Neler Var?

Kız tarafının hazırladığı damat bohçası içerisinde, giysiler ve kişisel bakım ürünleri bulunur. Bunlar, damadın temel ihtiyaçlarıdır ve tıpkı gelin bohçasına benzer şekilde hazırlanır. Damat bohçası içinde olmazsa olmaz malzemeler ise şu şekildedir:

Pijama Seti

Terlik

İç Çamaşırı Takımı

Pantolon

Gömlek

Havlu, Bornoz

Cüzdan

Kol saati

Kol düğmeleri

Bakım ürünleri