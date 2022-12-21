Damat Çeyiz Listesi - Erkek Tarafı Çeyiz Yapar Mı, Ne Alır ve Damadın Çeyizinde Neler Olur?

Erkeklerin kafasını kurcalayan sorulardan biri, damat tarafı çeyiz listesi içinde ne tür eşyalar bulunduğudur. Çeyiz kavramı, genel olarak kadınlar ile ilişkilendirilmiş olsa da aslında erkekleri de ilgilendiren bir konudur. Bundan dolayı çoğu genç, erkek tarafı çeyize ne alır diye düşünür. Damat çeyizi olur mu diyenler için bu, kıyafetler ve ev eşyaları anlamına gelir. Evlatlarını evlendirmeyi düşünen anne ve babalar, damat çeyizinde neler olur diye sorar. Peki damat çeyizi nasıl olur?
Damat çeyizi, evlilik arifesinde olan erkeklerin merak ettiği konular arasında yer alır. Günümüzde, çeyiz kavramı oldukça geniş bir anlama sahiptir. Eskiden daha çok el emeği göz nuru danteller, havlular, yatak örtüleri ve çeşitli kıyafetleri tanımlasa da artık çok daha değişik bir anlam taşır.
Gelin ve damat adayları, ev kurmak için gereken her eşyayı anlaşarak almak zorundadır. Erkek tarafı, salon, oturma odası ve beyaz eşya takımlarını almakla yükümlü iken, kız tarafının ise mutfak eşyaları, yatak odası ve banyo ürünlerini alması beklenir. Her iki taraf için uzun bir listeden bahsetmek mümkündür. Aşağıda ise damat tarafının alması gereken çeyiz eşyaları verilmiştir. Bu liste, isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak değiştirilebilir. Söz konusu eşyalar çıkarılabilir veya farklı ürünler eklenebilir.
Koltuk-Salon Takımı
Puf Koltuk
Sehpa
Vitrin-Konsol
Yemek Odası Takımı
Zigon sehpa takımı
Halı
Perde- Kırlent
Televizyon
2 adet orta boy vazo
Kitaplık
Fırın
Klima
Mikrodalga Fırın
Set Üstü Ocak
Buzdolabı
Bulaşık Makinesi
Çamaşır Kurutma Makinası
Çamaşır Makinası
Kız tarafının hazırladığı damat bohçası içerisinde, giysiler ve kişisel bakım ürünleri bulunur. Bunlar, damadın temel ihtiyaçlarıdır ve tıpkı gelin bohçasına benzer şekilde hazırlanır. Damat bohçası içinde olmazsa olmaz malzemeler ise şu şekildedir:
Pijama Seti
Terlik
İç Çamaşırı Takımı
Pantolon
Gömlek
Havlu, Bornoz
Cüzdan
Kol saati
Kol düğmeleri
Bakım ürünleri