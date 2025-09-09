Damat dehşeti

Afyonkarahisar'da eşiyle boşanma aşamasında olan Muharrem Türkan (32), dehşet saçtı. Eşi, kayınvalidesi ve baldızına sokak ortasında kurşun yağdıran Türkan, bacanağını ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladı. Olay Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi.Muharrem Türkan'ın, boşanma aşamasında olduğu eşi Kübra Türkan'ı, kayınvalidesi Elvida Karadeniz'i (62) ve baldızı Ayşegül Çankaya'yı (31) tabancayla ateş ederek vurdu. Muharrem Türkan, kendisine engel olmak isteyen bacanağı Ramazan Çankaya'yı (34) ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtı.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tabancayla vurulan ve durumları ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptı. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan Kübra Türkan ve Elvida Karadeniz tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ayşegül Çankaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği, başından yaralanan Ramazan Çankaya'nın da tedaviye alındığı belirtildi. Olay yerinden kaçan saldırgan Muharrem Türkan, polisin çalışması sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.