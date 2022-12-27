Damat Yaka Çiçeği Nasıl Takılır? Damat Yaka Çiçeği Nereye Takılır ve Nasıl Seçilir?

Günümüzde düğünlerde popüler olsa da aslında damat çiçeğinin geçmişi Ortaçağ'a kadar uzanıyor. O dönemlerde askere giden erkeklere sevdiklerinin armağan ettiği yaka çiçekleri günümüzde damatların vazgeçilmez aksesuarlarındandır. Peki, damat cep çiçeği takmak zorunda mı, damat yaka çiçeği nereye takılır ve nasıl seçilir...İşte, Bu konuda merak edilen tüm detaylar...

Damat Yaka Çiçeği Takmak Zorunda mı? Damat Yaka Çiçeği Nereye Takılır?

Pek çok kişi damatların neden yaka çiçeği taktığını merak edebilir. Genel olarak saat, yüzük ve kravat dışında aksesuarı bulunmayan damatlar için damat çiçeği olmazsa olmazlardandır. Gelin çiçeğiyle uyumlu olarak hazırlanan damat çiçekleri tek gül ya da şık tasarımlı minik buketlerden oluşabilir. Klasik damatlık seçiminde bulunan damatlar, damat çiçeğini ceketin yaka kısmına takar. Ancak mendil kısmına takan kişilerde vardır. Tamamen kişilerin kendi tercihlerine bırakılıyor olsa da damat çiçeğinin takılabileceği en doğru alan damatlığın yaka kısmıdır. Hatta mendil kısmıyla yan yana gelecek şekilde ayarlanması da mümkündür.

Öte yandan klasik damatlık tercih etmeyen ya da kumsal gibi daha salaş ortamlarda evlenmek isteyen kişiler genellikle ceket yerine pantolon askısı kullanıyor. Sizlerde böyle bir damatlık hayal ediyorsanız damat çiçeği gömleğin cep kısmına takılabileceği gibi pantolon askısına da takılabilir. Pantolon askısına takılan damat çiçekleri için en ideal alan sol göğüs üstüdür.

Damat Yaka Çiçeği Nasıl Takılır?

Gelin çiçeği ya da düğünün konseptine göre seçilebilen damat çiçekleri aynı zamanda damatlığa uygun tonlarda da seçilebilir. Kişilerin kendi zevklerine göre seçim yapabildiği böyle çiçekler çoğu zaman yapay çiçeklerden hazırlanır. Ancak canlı çiçek kullanımı da son derece yaygındır. Damat yaka çiçeği mendil alanında kullanılacaksa takmak için herhangi bir aparata ihtiyaç duymazsınız. Ancak yaka kısmına takacaksanız mutlaka arkasında iğne olan modelleri tercih etmelisiniz. Bu tarz iğneli damat yaka çiçekleri kolayca ceketin yaka kısmına takılabilir. Canlı çiçek kullanmak isteyen damatların mendil alanını kullanması yeterli olacaktır. Ancak hareket ederken ya da oynarken düşmesinden endişe ediyorsanız ceketin iç kısmında bir çengelli iğne ile çiçeği cep ya da yaka kısmına sabitleyebilirsiniz.