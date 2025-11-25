Damla’ya sokak ortasında dehşeti yaşatmıştı | O sanığın cezası belli oldu: Savunması şoke etti!

SAVCI MÜTALAA VERDİ

11 Kasım'da görülen duruşmaya; başka suçtan tutuklanan Sinan Aladağ, SEGBİS ile katıldı. Damla Korkmaz ile avukatı Cansu Muzaça Çakıroğlu, sanık avukatı Ali Emre Kutlu da salonda hazır bulundu. Savcı duruşmada mütalaa verdi. Mütalaada, "Sanığın hem alenen hakaret suçunu hem de cinsel taciz suçunu işlediği, bu kapsamda TCK 44'üncü maddesi gereğince birden fazla suçun olması sebebiyle vermesi, ceza alt ve üst sınırları itibariyle daha ağır olan TCK'nin 105/1-1'inci cümlesinde düzenlenen cinsel taciz suçundan eylemin sokak üzerinde olan mağdura karşı gerçekleştirildiği anlaşılmakla, sanığın eylemine uyan TCK 86/1, 87/3, 105/1-1'inci cümle, 53, 58 ve 63 maddeleri gereğince cezalandırılması talep ve mütalaa olunur" denildi.