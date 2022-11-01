’Dana dili’ ile tehdide 9 yıl 7 aya kadar hapis istemi

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından muayenehanesinin önüne dana dili bırakılarak ölümle tehdit edildiği yönünde sosyal medyada paylaşımda bulunduktan sonra geçtiğimiz 29 Temmuz'da polis merkezine giderek, şikayette bulundu. Prof. Dr. Şenol'u tehdit ettiği iddia edilen Mustafa Y., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Eskişehir'de gözaltına alındı. Hakkında, 'tehdit' suçundan işlem yapılan Mustafa Y.'nin talimatla ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Şenol'un sosyal medyadan tehdit edildiği yönünde sık sık paylaşım yapması nedeniyle de Aile Mahkemesi'nden koruma kararı aldırdı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede, Şenol'un, ofisinin bulunduğu binanın güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Mustafa Y.'nin aracıyla gelerek elinde bir poşetle indiğinin tespit edildiği, ayrıca Twitter hesabından Şenol'a yönelik birçok tehdit içerikli paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen Mustafa Y., dana dilini kendisinin bırakmadığını, kimseyi ölümle tehdit etmediğini söylediği yer aldı. Şenol'a, limonata göndermesini de hemoroit hastası olduğunu ve kendisine muayene olmak istediği için gönderdiğini söylediği belirtildi. İddianamede, Mustafa Y. suçlamaları kabul etmese de, bina güvenlik görevlisi ile binanın alt katında bulunan kafede çalışan bir kişinin verdiği ifadeler ve yaptıkları teşhis ile Şenol'un ofisinin önüne 2 adet dana dili bıraktığının, olaydan sonra kapatsa da kendisinin kullandığı tespit edilen Twitter hesabından mesajlar gönderdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Savcılık, bu eylemleri nedeniyle 'özel işaretlerle tehdit', ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçunu işlediği belirtilen Mustafa Y'nin; alt sınır 2 yıldan 9 aya kadar olmak üzere üst sınır 9 yıldan 7 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame Ankara 10'ncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildilerek dava açıldı.