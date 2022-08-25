DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında konuyla ilgili ayrıntıları verdi. akan Nebati, "Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz.

Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak.

Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek" dedi.