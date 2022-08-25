Dar gelirliye destek paketi başvuru işlemleri için sorgulamalar başladı. Kabine Toplantısı ile de değerlendirilen icralık borçlara yönelik çalışmada başvuru şartları ve tarihleri merak konusu. Paketi kapsamında 6 milyona yakın vatandaş dar gelirliye devlet desteği paketinden yararlanacak. Peki, dar gelirliye destek paketi nedir, nasıl başvurulur? İşte yanıtlar…
DAR GELİRLİYE DEVLET DESTEĞİ İLE 30 MİLYAR BORCA TASFİYE!
Uzun zamandır üzerinde çalışılan dar gelirlilere yönelik destek paketinde sona gelindi. Kabinede de değerlendirilen icra ve haciz sorunlarını çözecek paketin ayrıntıları belli oldu.
Paketle 6 milyona yakın vatandaşın icra takibine düşen 30 milyar lira civarındaki borcu tasfiye edilecek.
DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında konuyla ilgili ayrıntıları verdi. akan Nebati, "Kamu maliyesine önemli bir yük getirmeden bu borçların tasfiyesini amaçlıyoruz.
Bu borçlarda varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlar alacaklı tarafı oluşturuyor. Borçlular ise gerçek kişi. Vatandaşlar 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulacak.
Bu sayede küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşların icralık borçlarının tasfiyesi gerçekleşecek" dedi.
DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
Konuyla ilgili net bir tarih belirtilmedi ancak paket kapsamında çalışmalar şöyle devam edecek:
Paketin amacıyla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek.
Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçları devlet üstlenmiş olacak. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.
Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Düzenleme Meclis'ten yasa çıkarılarak yürürlüğe girecek.