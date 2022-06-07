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Giriş Tarihi: 7.6.2022 09:53 Son Güncelleme: 7.6.2022 09:53

Darıca Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti Ne Kadar? Darıca Hayvanat Bahçesi Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

Darıca Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti Ne Kadar? Darıca Hayvanat Bahçesi Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

Darıca Hayvanat Bahçesi, Kocaeli il sınırları içinde yer alan ve İstanbul’a da haliyle yakın bir konumda olduğu için oldukça fazla ziyaret edilen mekanlardan birisidir. İçinde aynı zamanda botanik bahçesi olması da ziyaretçilerin ilgisini çekmesine sebep olmaktadır. Ziyaretçilerin oldukça keyifli vakit geçirdiği bu mekanın giriş ücretleri ise merak konusudur. Darıca Hayvanat Bahçesi giriş ücreti ne kadar? 2022 yılı Darıca Hayvanat Bahçesi öğrenci ve tam giriş ücreti ne kadar? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

İçinde 300'e yakın hayvan türünün ve 600'e yakın bitki türünün görülme imkanın olduğu Darıca Hayvanat Bahçesi, çocuklu ailelerin oldukça güzel vakit geçirdiği ve okul gezileri için sıklıkla tercih edilen bir mekandır. İstanbul'a yakınlığı sayesinde de yılın hemen her dönemi yoğun bir ziyaretçi trafiği olan parkın giriş ücreti tarifleri ziyaretçiler tarafından araştırılmaktadır. Peki, Darıca Hayvanat Bahçesi giriş ücreti ne kadar? Darıca Hayvanat Bahçesi girişi kimlere ücretsiz? İşte ayrıntılı bilgiler...

Darıca Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Darıca Hayvanat Bahçesi giriş ücretleri kişilerin yaş grubuna göre değişkenlik göstermektedir. Aynı zamanda aileler için paket tarife ücretleri de olan Darıca Hayvanat Bahçesi'ne giriş ücretlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Darıca Hayvanat Bahçesi tam giriş ücreti 160 TL'dir.
  • Darıca Hayvanat Bahçesi 65 yaş üstü giriş ücreti 110 TL'dir.
  • Darıca Hayvanat Bahçesi engelli giriş ücreti 40 TL'dir.
  • Aile paketi, 2 yetişkin 2 çocuk şeklinde olup ücreti ise 500 TL'dir.
  • Diğer aile paketi, 2 yetişkin 3 çocuk şeklinde olup ücreti ise 600 TL'dir.

Darıca Hayvanat Bahçesi Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yüzlerce hayvan ve bitki türünü görme imkanının olduğu bu güzel mekanın giriş ücretleri öğrenciler ve çocuklar için şöyledir;

  • Darıca Hayvanat Bahçesi girişi 0-3 yaş arası çocuklar için ücretsizdir.
  • Darıca Hayvanat Bahçesi girişi 3-15 yaş arası çocuklar için 100 TL'dir.
  • Darıca Hayvanat Bahçesi öğrenci (üniversitesi öğrencileri de dahil) girişi ise 100 TL'dir.

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Darıca Hayvanat Bahçesi Giriş Ücreti Ne Kadar? Darıca Hayvanat Bahçesi Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?
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