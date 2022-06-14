Haberler Yaşam Haberleri Darıca Hayvanat Bahçesi Nerede? Darıca Hayvanat Bahçesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?
Giriş Tarihi: 14.6.2022 14:21 Son Güncelleme: 14.6.2022 14:21

Darıca Hayvanat Bahçesi Nerede? Darıca Hayvanat Bahçesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Darıca Hayvanat Bahçesi Nerede? Darıca Hayvanat Bahçesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

Darıca Hayvanat Bahçesi diğer ismiyle Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi 1993 yılında hizmete açılmış, bünyesinde 100’ü aşkın hayvan türüne ve botanik bahçesinde seyre sunduğu 500’ü aşkın bitki çeşidi ile ziyaretçilerinin hayranlığını kazanan mekanlardan birisidir. Özellikle çocuklu ailelerin ve okul gezi gruplarının oldukça güzel vakit geçirme olanağı bulduğu Darıca Hayvanat Bahçesi nerede? Darıca Hayvanat Bahçesi’ne nasıl gidilir? Bu suallerin yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Darıca Hayvanat Bahçesi açık havada yürüyüş yaparken ve bir yandan 100 geçkin hayvan türünü görmeye imkan tanıyan, yıllardır ziyaretçilerin beğenisi ve ilgisini çekmiş bir mekandır. Çocuklu aileler ve kalabalık grupların eğlenceli vakit geçirmek adına uğradığı duraklardan biri olan Darıca Hayvanat Bahçesi hangi semtte? Darıca Hayvanat Bahçesi'ne nasıl gidilir? İşte ayrıntılar...

Darıca Hayvanat Bahçesi Hangi İlçede, Nasıl Gidilir?

Darıca Hayvanat Bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan 62, kritik seviyede koruma gerektiren 52 ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 16 Anadolu hayvanı türüne ev sahipliği yapmanın yanı sıra, 500'ü aşkın bitki türü ve içinde 8.000'in üzerinde bitkinin barındığı botanik bahçesini bünyesinde barındıran bir mekandır.

1990'lı yıllardan bu yana en kapsamlı ve geniş parkura sahip hayvanat bahçelerinden birisi olan Darıca Hayvanat Bahçesi, Türkiye'nin Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği tam üyesi olan ilk hayvanat bahçesidir. Hal böyleyken bu mekana yapılan ziyaretler hayliyle yoğundur. Darıca Hayvanat Bahçesine ister özel araçla yahut toplu taşıma ile ulaşılabilir. Kocaeli'nin kendisiyle aynı isimdeki Darıcı ilçesinde yer alan Darıca Hayvanat Bahçesi İstanbul'a da hayli yakın olduğu için sıklıkla ziyaret edilmektedir.

İstanbul'dan Marmaray Halkalı-Gebze tren hattına binip Darıca Hayvanat Bahçesi'ne 2 kilometre uzaklıkta kalan Osmangazi istasyonunda inerek ya da Deniz Yıldızları İO ve Şifa Mahallesi Duraklarından Darıca otobüs hatlarını kullanarak Darıca Hayvanat Bahçesi'ne ulaşabilir. Kocaeli merkezden ulaşım ise 400 numaralı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile mümkündür.

Eğer özel araç ile İstanbul'dan gelinecekse TEM otoyolu üzerinden Şekerpınar Kavşağından çıkış yaptıktan sonra Darıca tabelalarını takip ederek E5 Karayolu bağlantı noktasına ulaşıp Darıca-Bayramoğlu tabelalarını takip ederek yahut E5 otoyolu üzerinden D100 karayolundan Darıca-Bayramoğlu kavşağından çıkış yapıp, hayvanat bahçesi tabelalarını takip ederek Darıca Hayvanat Bahçesi'ne ulaşılabilir.

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Darıca Hayvanat Bahçesi Nerede? Darıca Hayvanat Bahçesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?
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