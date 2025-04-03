Haberler Yaşam Haberleri Darıca ve Gebze'de kaçak tütün operasyonu: 100 kilogram tütün ele geçirildi
Giriş Tarihi: 3.4.2025 11:07 Son Güncelleme: 3.4.2025 11:13

Darıca ve Gebze'de kaçak tütün operasyonu: 100 kilogram tütün ele geçirildi

Kocael İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, Darıca ve Gebze İlçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 100 kilogram tütün ele geçirildi. 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

ABBAS ÇAKAR
Darıca ve Gebze’de kaçak tütün operasyonu: 100 kilogram tütün ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalar neticesinde, önceki gün Darıca ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda kilolarca kaçak tütün ele geçirildi.

100 KİLOGRAM TÜTÜN

Edinilen bilgilere göre; Gebze ve Darıca İlçesinde bir iş yeri ve bir araca düzenlenen operasyonlarda yapılan aramalarda, 1 kilogramlık paketler halinde toplamda 100 kilogram ağırlığında bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Üzerlerinde TAPDK bandrolü bulunmayan tütünlere el konulurken, olayla bağlantılı iki kişi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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Darıca ve Gebze'de kaçak tütün operasyonu: 100 kilogram tütün ele geçirildi
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