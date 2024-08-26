Darıca’da silahlı saldırı: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kocaeli Darıca İlçesi Sırasöğütler Mahallesi'nde, Sanayi Caddesi ile Aydınlar Caddesi'nin kesişim noktasında meydana gelen olay şu şekilde gelişti. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobilden, yol kenarındaki iş yerlerine ateş açıldı. Saldırıda, o sırada arkadaşını ziyaret edip çay içmeye gelen 18 yaşındaki Ahmet Satan kurşunların hedefi oldu.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Saldırı esnasında kurşunların hedefi olan iş yerlerinden üçünün hurdacı, birinin ise kaportacı olduğu öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede 22 boş kovan bulundu. Saldırganların yakalanması ve olayın tüm detaylarının ortaya çıkarılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.Ahmet Satan'ın ölümü, çevresinde büyük üzüntü yaratırken, olayla ilgili polis çalışmalarını sürdürüyor.