Darıca’da şüpheli tır durduruldu! 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Darıca Reşat Nuri Güntekin Caddesi üzerinde şüpheli bir tır belirlenerek durduruldu. Polis ekiplerince tırda yapılan aramada, 50 koli içerisinde toplam 1 milyon adet 'uyuşturucu ve uyarıcı madde' içeriğine sahip, kullanımı özel reçeteye tabi olan 'sentetik ecza hapları' ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Darıca'da söz konusu hapların üretildiği belirlenen yerlerde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, sentetik ecza hap üretiminde kullanılan makineler ile yine sentetik ecza olduğu değerlendirilen haplar ele geçirildi. Ayrıca, hapların saklandığı değerlendirilen Gebze ilçesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada da muhtelif miktarda sentetik ecza olduğu değerlendirilen haplar ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Soruşturma çerçevesinde şu ana dek üretilmiş yaklaşık 2 milyon adet 'pregabalin' ihtiva eden haplar ile üretildiği takdirde yaklaşık 2 milyon adet hap elde edilebileceği değerlendirilen 65 kg toz halde 'pregabalin' maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili H.I., Y.E.D., O.G., Y.O, Y.D., D.İ. ve A.Ç. olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

