‘Darp edecek olsam kapıyı kapatırdım’

İstanbul Kadıköy'deki Şener Birsöz İlkokulu'nda 9 yaşındaki Fatih B. ve Ahmet Ş.'yi kulaklarından ve boynundan tutup odasına götüren, yetmezmiş gibi tokat atıp, kafalarını duvara vuran ve 6 yıl 6 aya kadar hapis istenen okul müdürü Adem K., hakkında açılan dava kapsamında ifade verdi. Geçen 23 Aralık'ta yaşanan olayda, asıl mağdurun kendisi olduğunu öne süren Adem K., kamera kayıtlarına rağmen ilginç bir savunma yaparak, "Sadece uyardım. Darp edecek olsam kapıyı açık bırakmazdım. Darp etsem ciddi yaralanma olması gerekirdi" dedi.