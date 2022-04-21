Haberler Yaşam Haberleri ‘Darp edecek olsam kapıyı kapatırdım’
Giriş Tarihi: 22.4.2022

‘Darp edecek olsam kapıyı kapatırdım’

ARZU KAYA ARZU KAYA
‘Darp edecek olsam kapıyı kapatırdım’
İstanbul Kadıköy'deki Şener Birsöz İlkokulu'nda 9 yaşındaki Fatih B. ve Ahmet Ş.'yi kulaklarından ve boynundan tutup odasına götüren, yetmezmiş gibi tokat atıp, kafalarını duvara vuran ve 6 yıl 6 aya kadar hapis istenen okul müdürü Adem K., hakkında açılan dava kapsamında ifade verdi. Geçen 23 Aralık'ta yaşanan olayda, asıl mağdurun kendisi olduğunu öne süren Adem K., kamera kayıtlarına rağmen ilginç bir savunma yaparak, "Sadece uyardım. Darp edecek olsam kapıyı açık bırakmazdım. Darp etsem ciddi yaralanma olması gerekirdi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sağlıkta şiddet yasası ile ilgili tarih verdi
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Mariupol'ü ele geçirdiler! Putin'den talimat:' Kuş dahi uçurtmayın'
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik
Son dakika: Koç Üniversitesi'nde korkunç taciz! Genç kız isyan etti: Okul yönetimi şikayetimi işleme koymadı
Bakan Bilgin: İşçileri, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeler yapacağız
Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na: Müsaade ederseniz elektrik faturanızı ben ödeyeyim
Başkan Erdoğan Bilim Kurulu'nu işaret etti: Alınan kararları milletimizle paylaşacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e vatandaştan HDP tepkisi!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması!
Son Dakika Haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan flaş 'Kinder ürünleri' açıklaması: Toplatma kararı geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Darp edecek olsam kapıyı kapatırdım’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA