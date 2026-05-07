Haberler Yaşam Haberleri Darp ederek öldürdüler kaza süsü verdiler
Giriş Tarihi: 7.05.2026

Darp ederek öldürdüler kaza süsü verdiler

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Darp ederek öldürdüler kaza süsü verdiler
  • ABONE OL

Adana'da 25 Nisan'da Oğulcan Güneyer içki içmek için arkadaşları Efehan Bolcal (22) ve Berke Aksoy (23) buluştu. Araca aldıkları Yanıkkollu'yu darp etmeye başlayan gençler bir süre sonra trafik kazası yaptı.

Bunu fırsat bilen şüpheliler, darp ettikleri Yanıkkollu'yu 'trafik kazası geçirdi' diye hastaneye götürdü. 3 gün sonra Yanıkkollu hayatını kaybetti. Savcılık araç içindeki kameranın söküldüğü ve gençlerde herhangi bir yaralanma olmadığını şüpheli buldu. Yürütülen soruşturmada, Yanıkkollu'nun kaza nedeniyle değil, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Darp ederek öldürdüler kaza süsü verdiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA