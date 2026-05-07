Darp ederek öldürdüler kaza süsü verdiler

Adana'da 25 Nisan'da Oğulcan Güneyer içki içmek için arkadaşları Efehan Bolcal (22) ve Berke Aksoy (23) buluştu. Araca aldıkları Yanıkkollu'yu darp etmeye başlayan gençler bir süre sonra trafik kazası yaptı.

Bunu fırsat bilen şüpheliler, darp ettikleri Yanıkkollu'yu 'trafik kazası geçirdi' diye hastaneye götürdü. 3 gün sonra Yanıkkollu hayatını kaybetti. Savcılık araç içindeki kameranın söküldüğü ve gençlerde herhangi bir yaralanma olmadığını şüpheli buldu. Yürütülen soruşturmada, Yanıkkollu'nun kaza nedeniyle değil, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.