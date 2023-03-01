Darp Raporu Nasıl Alınır? Darp Raporu Nedir, Ne İşe Yarar ve Neye Göre Verilir?

Darp raporu nasıl alınır gibi konular, genellikle bir avukat yardımı ile kişilerin cevaplayıp halledebildiği konulardır. Şiddet gören ve bu olay sonrasında yasal yollar ile şikayette bulunmak isteyen insanlar darp raporu nedir ve ne işe yarar gibi soruları sıklıkla araştırmaktadır. Dilerseniz darp raporu neye göre verilir, birlikte inceleyelim...

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu alabilmek için herhangi bir polis, hastane savcılık ya da jandarmaya başvurmak gerekmektedir. Bu hususta bilinmesi gereken en mühim şey ise, alınmak istenen darp raporunu elde etmek için; görülen darptan ve maruz kalınan şiddetten ötürü vücut üzerinde görülebilecek bir iz olması gerektiğidir. Bir hastaneye başvurarak darp raporu talep eden mağdur kişi muayene edilir. Bu muayene sayesinde mağdur ve şikayetçi kişinin darp edilip şiddete maruz kaldığı anlaşılır ve rapor edilir. Yine hastane üzerinden alınmak istenen darp raporu için, hastanenin doktorları, hastane polise bilgi vermektedir ve mağdurun ifadesi polis tarafından alınır. Mağdur bu hususta dilerse şikayetçi olur, dilerse de şikayetçi olmadan (darp durumu eşler arasında değilse) tutanak tutulmasını ister. Ayrıca darp eden ve mağdur kişiye şiddet uygulayan kişi eş ise, mağdur tarafından zanlı hakkında şikayetçi olunmasa bile re'sen suçun takibi yasaların gerektirdiği üzere yapılmaktadır.

Darp Raporu Nedir?

Şiddete maruz kalan mağdur kişiler tarafından yasal bir biçimde şikayetçi olunmasının daha kolay sürmesi ve adli sürecin kısalması açısından darp raporu oldukça önemlidir. Darp raporu ise; bir kimse tarafından dövme, vurma gibi eylemlere maruz kaldığını iddia eden insanda gerçekleşen darp izlerinin vücutları üzerinde görülüp, bulunup bulunmadığını gösteren resmi bir yazıdır. Darp raporu, şiddete maruz kaldığını belirten mağdur kişisinin yaralandığını ve darp edildiğini kanıtlamak için kullanılmakta olan delil niteliğindeki yazının kağıda dökülmüş halidir. Darp raporu, oldukça güçlü bir delildir, fakat her zaman hukuki bir biçimde şüpheli kişinin yalnızca darp raporu ile cezalandırılmasının yeterli olamayacağı sebebiyle kanıt olarak kabul edilemez.

Darp Raporu Ne İşe Yarar ve Neye Göre Verilir?

Darp raporu; darp eyleminin gerçekleşme biçimine yönelik bir bilgi içermemekte, bu vaziyet şiddete maruz kalan mağdur kişinin eğer var ise şahitlerinin beyanları ile veya başka delil ve kanıtlar ile aydınlatılmaktadır. Kısacası; darp raporu, darp durumunun var olduğunu ve bu olayın yaşandığının kanıtlanması için oldukça büyük önem arz etmektedir. Boşanma ve ceza davalarında mahkeme tarafından verilecek olan kararlar üzerinde de darp raporları büyük öneme sahiptir. Darp raporu kısacası genel olarak temelde, delil toplayarak sunma işine yaramaktadır. Darp raporu ile mağdur kişi, mahkemede elini çok güçlendirmektedir. Boşanma davalarında ise nafaka, velayet, mal paylaşımı ve tazminat gibi hususlarda darp raporları pek etkilidir. Darp raporu yaşanan ve var olan ''kasten yaralama'' hususundan ne biçimde ve ne kadar zarara uğranıldığını ispatlayan ve gerçekleşen suçu kanıtlamakta olan bir delildir. Hafif ve az bile olsa tüm kızarıklık, morluk, çizik, şişlikler, iz ve yara için bu rapor alınabilmektedir.