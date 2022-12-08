DASK Poliçe Yenileme Süresi - DASK Zorunlu Deprem Sigortası Yenileme Nasıl ve Nereden Yapılır?

DASK poliçe yenileme süresi, kurumun resmi sayfasından hareketle bir yıl dolmadan yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla DASK poliçe yenileme süresi ne kadar olduğuna da açıklık getirilmiştir. Birçok olumsuzluk, deprem sigortası her yıl yenilenmezse ne olur ile açığa çıkabilir. Bu konuya yaklaşımların titiz olması, olumsuzlukların önünü kesecektir. Deprem sigortası nasıl yenilenir çizgisinde ilerlemek, işlerin zamanında olmasına imkân tanır. Böylece DASK poliçe yenileme nerede yapılır hakkındaki seçeneklere göz gezdirmek ve uygun yolu seçmek gerekir.

DASK Poliçe Yenileme Süresi

Doğal Afet Sigortalar Kurumu poliçesinin önemi büyüktür. Deprem geçecek hayat devam edecek sloganını benimseyen DASK, depremde yaşanacak olumsuzlukları teminat altına alır. Kuruluşundan bu yana birçok binanın deprem riskine karşı sigortalanmasına katkı sağlamıştır. Sigortalama işlemi gerçekleştikten sonra birtakım dikkat edilmesi kurallar vardır. Konu başlığında da olduğu gibi yenileme süresine dikkat edilmesi gerekir. Eğer istenilen tarih aralığında poliçe yenilemesi yapılmazsa olumsuzluklar ortaya çıkacaktır. Örneğin doğalgaz gibi abonelikler yapılamaz. DASK poliçe yenileme süresi için sigortanın yapıldığı tarih itibariyle bir yıl dolmadan önceki 60 gün içinde yapılmalıdır. Poliçenin vadesi bitiminden ilk 30 gün içinde de yenileme imkânı vardır. Bahsedilen tarihlerde yapılacak yenilemeler de indirimden faydalanmak da mümkündür.

DASK Zorunlu Deprem Sigortası Yenileme Nasıl ve Nereden Yapılır?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu poliçesinin yenilenmesinde, eğer bir yıl dolmadan 60 gün içerisinde yapılıyorsa, poliçeyi işleme koyan acente ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Çünkü yenileme işlemini, poliçeyi işleme koyan acentenin yapması gerekir. Diğer durumlarda herhangi sigorta şirketi, banka şubesi ya da acenteden yenileme işlemi yapılabilir.