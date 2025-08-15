Haberler Yaşam Haberleri Datça açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 15.8.2025 23:05 Son Güncelleme: 15.8.2025 23:41

Datça açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

Datça’nın Deve Boynu açıklarında can salı içinde 86 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu iki kişi tutuklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Datça açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

Datça ilçesi Deve Boynu açıklarında 14 Ağustos 2025 günü saat 06.45 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, can salı içerisinde 86 düzensiz göçmen tespit edildi. Yapılan değerlendirmeye göre göçmen grubunun, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına can salı içinde itildiği belirlendi. Göçmen grubu içerisindeki 11 kişinin, organizatör oldukları yönünde teşhis işlemi yapıldı. Soruşturma kapsamında Gürcistan uyruklu Sakib Mamedov ve Ramil Shashvarov gözaltına alındı. Göçmenlerin Marmaris ilçesinden denize açıldıkları, şüphelilerin tekneyi kullanarak göçmenleri Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları tespit edildi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine iki şüpheli, 15 Ağustos 2025'te çıkarıldıkları Datça Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Datça açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz