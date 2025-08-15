Datça açıklarında 86 düzensiz göçmen yakalandı

Datça ilçesi Deve Boynu açıklarında 14 Ağustos 2025 günü saat 06.45 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, can salı içerisinde 86 düzensiz göçmen tespit edildi. Yapılan değerlendirmeye göre göçmen grubunun, Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına can salı içinde itildiği belirlendi. Göçmen grubu içerisindeki 11 kişinin, organizatör oldukları yönünde teşhis işlemi yapıldı. Soruşturma kapsamında Gürcistan uyruklu Sakib Mamedov ve Ramil Shashvarov gözaltına alındı. Göçmenlerin Marmaris ilçesinden denize açıldıkları, şüphelilerin tekneyi kullanarak göçmenleri Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları tespit edildi. Datça Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine iki şüpheli, 15 Ağustos 2025'te çıkarıldıkları Datça Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.