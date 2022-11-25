Datça Gezilecek Yerler - Yazın ve Kışın Datça’da Gezilecek ve Fotoğraf Çekilecek Yerler Nereler, Merkezde Ne Yapılır?

Muhteşem Akdeniz manzarası ile çevrili Datça Yarımadası üzerinde yer alan Datça gezilecek yerler açısından bir hayli ilgi çekicidir. 9 kasabanın bulunduğu, sakin plajları ve 50'yi aşkın koyu ile doğa harikası olan Datça'da gezilecek yerler bir hayli fazladır. Özellikle ziyaretçiler tarafından sıklıkla, Datça merkezde nereler gezilir sorusuna yanıt aranır. Bitki ve kuş türü açısından zengin olan Datça kaç günde gezilir? Keyifli vakit geçirmek için Datça'da ne yapılır? En güzel yerleri neler?

Datça'da Gezilecek Yerler Neler?

Ege ve Akdeniz arasında konumlanan Muğla'ya bağlı Datça, aynı adı taşıyan bir yarımada üzerinde bulunur. Etrafı, Marmaris ile Knidos Antik Bölgesi ile çevrili bir ilçedir. Geçmişte küçük bir balıkçı köyü olan Datça, günümüzde birçok restoranın, otelin ve plajın hizmet verdiği bir turizm merkezidir. İlçenin limanı, turistler ile yerlilerin yelkenli ve motorlu teknelerini ağırlar. Tüm sene boyunca demir atan birçok yelkenli bulunur. Kışın sadece yerliler kaldığı için nüfus oldukça azdır. Yaz aylarında ise bu rakam binlerce turist nedeniyle artış gösterir. Bu güzel ilçeyi baştan sona gezmek isteyenlerin, bunun için en az 3-4 günlük bir süreyi gözden çıkarmaları gerekir. Eylül ve Ekim ayları, gitmek için en sakin dönemlerdir.

Yarımadanın, Ege tarafındaki Datça feribot limanı Körmen Kasabası'na 10 km uzaklıkta bulunur. Bodrum'a gitmek için günde en fazla 4 feribot vardır. Ek olarak Datça, Rodos veya diğer Yunan adalarından gelen teknelerin, gümrük ofisine uğramalarına gerek kalmadan yanaşmalarına izin verme yetkisi bulunan bir giriş limanıdır. Datça'da gezilecek yerler arasında ise aşağıdakiler yerler alır.

Knidos Antik Kenti

Knidos Feneri

Datça Yel Değirmenleri (Kızlan Değirmenleri)

Eski Datça

Datça Plaj

Datça Kaleleri

Ovabükü

Can Yücel'in Evi

Marmaris Kalesi ve Müzesi

İçmeler

Datça Liman Başkanlığı

Kumluk Plajı

Marmaris Milli Parkı (Günnücek)

Sevgi Yolu

Taşlık Plajı

Kargı Koyu

Domuzbükü

Akvaryum Koyu

Deveboynu Deniz Feneri

Datça'da Neler Yapılır?

Datça, görülmeden gelinmemesi gereken turistik yerler ve çeşitli aktivitelerle doludur. Nerede konaklayacağınıza karar verdikten sonra, ilçeyi keşfetmek için çok sayıda durak noktası vardır. Ne kadar süre kalınacak olunursa olunsun, Datça'da görülecek ilginç yerler bulmak çok kolaydır. Böylece, tatilin tadı tam anlamıyla çıkarılabilir.

Burayı ziyaret etmeyi planlayanların, çok sayıda plajı ve koyu olduğunu bilmeleri gerekir. Güneşlenmek, denize girmek ve su sporları yapmak isteyenler için ideal lokasyonlardandır ve merkeze oldukça yakındırlar. Antik Kentlerin kalıntıları, müzeler ve kaleler tarihi mekanlardan hoşlananlara hitap eder. Eski Datça ziyaret edilerek ilçenin geleneksel mimarisine yakından tanıklık edilebilir. Yöresel lezzetlerin tadılabileceği çok sayıda mekan bulunur. Çevre köyler gezilebilir, doğa yürüyüşlerine çıkılabilir ve güzel bir deneyim olması açısından kamp yapılabilir.

Geleneksel ürünlerin sergilendiği çarşılarda ve dükkanlarda çeşitli hediyelik eşyalar bulunur. Akdeniz'in maviliklerine doğru yol almak için Palamutbükü'nden yola çıkarak tekne turu yapılabilir. Badem Çiçeği Festivali ile yöre halkı yakından tanınabilir ve coşkularına ortak olunabilir. Özellikle edebiyata ayrı bir ilgisi olanların, ünlü Şair Can Yücel'in Evi'ni mutlaka ziyaret etmeleri gerekir. Dolu dolu bir tatil için Datça en ideal seçeneklerden biridir.